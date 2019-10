Orbán: Je choré ak si niekto natáča svoj sexuálny život

Budapešť 21. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán označil za "choré", ak si niekto sám natáča, alebo dáva natáčať svoj sexuálny život. Premiér týmito slovami komentoval v pondelok v parlamente škandál okolo primátora mesta Győr Zsolta Borkaiho, ktorý bol v nedávnych komunálnych voľbách opäť zvolený do funkcie a ktorý musel opustiť vládnu stranu Fidesz.



"Každý musí prijať rozhodnutie, ktoré sa týka jeho. Fidesz sa už rozhodol, naše cesty sa rozišli. Aj mesto Győr urobilo rozhodnutie," dodal podľa spravodajského servera Index.hu Orbán. Reagoval tak na otázku poslanca za opozičnú stranu Jobbik a člena zlatého olympijského tímu vodných pólistov Ádáma Steinmetza.



Ten sa premiéra v rámci hodiny otázok opýtal, či si bývalý olympionik, akým je Borkai, zaslúži za svoje neetické správanie poberať doživotnú rentu. Orbán Steinmetzovi poradil, aby sa obrátil na Maďarský olympijský výbor (MOB) s návrhom na riešenie tejto záležitosti, ktorý by potom Fidesz pravdepodobne podporil.



Borkai 15. októbra vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz, ale dodal, že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.



Podpredseda Fideszu Lajos Kósa v komerčnej televízii Hír TV označil za neprijateľné, aby Borkai aj napriek tomu, že ho znovuzvolili, zostal v kresle primátora Győru. Vyhlásil tiež, že by bolo vhodnejšie vypísať v tomto meste nové voľby.



Škandál okolo primátora vypukol počas kampane pred komunálnymi voľbami, keď prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam s Borkaim, ktoré zachytávali orgie na luxusnej jachte v Chorvátsku.



Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" verejne ospravedlnil, ale dodal, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu, a kandidatúry sa nevzdal.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)