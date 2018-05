Orbán: Maďarsku nemôže nikto klásť žiadne podmienky

K stredajšej bruselskej schôdzke s vedením EĽS Orbán poznamenal, že otázka vylúčenia Fideszu z EĽS, ako to tvrdili jeho oponenti, sa vôbec nevynorila.

Budapešť 3. mája (TASR) - Maďarsku nemôže nikto klásť v žiadnej záležitosti žiadne podmienky, povedal vo štvrtok v Budapešti pred zakladajúcou schôdzkou novej parlamentnej frakcie vládnej strany Fidesz predseda vlády Viktor Orbán.



V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV premiér reagoval na otázku, či podmienkou bezproblémovej spolupráce Fideszu s Európskou ľudovou stranou (EĽS) je fungovanie Stredoeurópskej univerzity (CEU) nadácie Georgea Sorosa.



Na otázku, či sa Maďarsko pripojí k Európskej prokuratúre, z Orbánovej odpovede vyplynulo, že nie. "Podľa maďarskej ústavy je prokuratúra otázkou suverenity," zdôvodnil tento postoj predseda vlády.



K stredajšej bruselskej schôdzke s vedením EĽS Orbán poznamenal, že otázka vylúčenia Fideszu z EĽS, ako to tvrdili jeho oponenti, sa vôbec nevynorila. "Naopak, reč bola o tom, aká by mala byť účasť Fideszu na kampani volieb do Európskeho parlamentu tak, aby EĽS mohla zvíťaziť," zdôraznil maďarský ministerský predseda.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach