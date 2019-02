V. Orbán: Naším záujmom je, aby Trump opäť vyhral

Maďarský premiér to uviedol v stredu v úvode trojdňového výjazdového rokovania parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP v juhomaďarskom meste Balatonalmádi.

Budapešť 14. februára (TASR) - Maďarsko-americké vzťahy sa vyvíjajú dobre - maďarskej vláde záleží na tom, aby administratíva prezidenta Donalda Trumpa zostala pri moci, tvrdí maďarský premiér Viktor Orbán. Uviedol to v stredu úvode trojdňového výjazdového rokovania parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz-KDNP v juhomaďarskom meste Balatonalmádi.



O dianí schôdzky informoval vo štvrtok provládny denník Magyar Nemzet, podľa ktorého sa ministerský predseda v prejave sústredil na vládny akčný program ochrany rodiny.



Orbán vyzdvihol program na posilnenie jazykových znalostí mladých Maďarov umožnením dvoch dvojtýždňových kurzov v zahraničí. "Takúto možnosť mladým ešte nikto neponúkol," zdôraznil premiér.



V súvislosti s májovými voľbami do Európskeho parlamentu Orbán opakovane varoval pred tým, aby v EP vznikla väčšina podporujúca prisťahovalectvo, pretože podľa jeho slov to bude znamenať návrat k masovému prijímaniu prisťahovalcov.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach