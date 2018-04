Orbán o zatvorení Sorosovej nadácie: Nebudem roniť krokodílie slzy

Nadácia, ktorá má kanceláriu aj v rakúskej metropole, nechcela toto rozhodnutie bližšie komentovať. Súčasne informovala, že v lete otvorí kanceláriu v nemeckom hlavnom meste Berlín.

Budapešť 20. apríla (TASR) - Na zatvorenie budapeštianskej kancelárie Nadácie otvorenej spoločnosti amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa zareagoval predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió. "Poslucháči pochopia, ak nebudem roniť krokodílie slzy," povedal premiér.



O uzatvorení s odvolaním sa na newyorskú centrálu nadácie informoval vo štvrtok v internetovom vydaní rakúsky denník Die Presse. Nadácia, ktorá má kanceláriu aj v rakúskej metropole, nechcela toto rozhodnutie bližšie komentovať. Súčasne informovala, že v lete otvorí kanceláriu v nemeckom hlavnom meste Berlín.



"Už dávno poznám špekulantov, dávno poznám aj samotného Georgea Sorosa. Ich svet ja už raz taký, že sa znova a znova vracia späť. Nikdy sa nevzdávajú," dodal Orbán.



Maďarský ministerský predseda vyzval novinárov, aby pomohli odhaľovať ďalšie siete Sorosových organizácií v krajine. "Podstatou európskej politiky je transparentnosť, aby voliči vedeli, kto čo robí a prečo. Iba tak sa dokážu potom správne rozhodnúť. Pracovníkov médií povzbudzujem k tomu, aby pomohli ľuďom pochopiť fakty," povedal Orbán s poznámkou, že ak sa niekto nehanbí prijať peniaze zo zahraničia, nech sa to nehanbí ani priznať.



Maďarský časopis Figyelő zverejnil 12. apríla viac ako 200 mien osôb, ktoré sú podľa neho pravdepodobne súčasťou skupiny "žoldnierov" platených Sorosom s cieľom zvrhnúť vládu. Ako "žoldnierov" túto skupinu označuje práve premiér Orbán. Na zozname sú členovia ľudskoprávnych organizácií a protikorupčných skupín, zástancovia migrantov, investigatívni novinári a predstavitelia Sorosom podporovanej Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.



Orbán, ktorého vládny blok Fidesz-KDNP získal v parlamentných voľbách z 8. apríla dvojtretinovú väčšinu, založil svoju predvolebnú kampaň na démonizovaní migrantov. Sorosa a organizácie podporované jeho Nadáciou otvorenej spoločnosti obviňuje, že chcú umožniť príchod tisícov migrantov do Maďarska.



Minulý mesiac Orbán uviedol, že vláda pozná mená približne 2000 členov "Sorosovej žoldnierskej armády".



Premiér sa v rozhovore venoval aj kreovaniu svojej novej vlády. Potvrdil, že minister hospodárstva Mihály Varga určite zostane. Najväčšie zmeny avizoval Orbán na úrade vlády, ktorého šéfom je momentálne János Lázár.



K pokračujúcim protivládnym demonštráciám Orbán poznamenal, že Sorosove organizácie a finanční špekulanti neprijmú výsledok volieb. Predseda vlády zdôraznil, že on Maďarsko pred špekulantmi ochráni. Protestujúcich vyzval, aby zachovali pokojný charakter demonštrácií.



spravodajca TASR Ladislav Vallach