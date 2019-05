Orbán odmietol možnosť televíznej diskusie s Timmermansom

Timmermans požiadal poslanca EP za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Istvána Ujhelyiho, aby o svojom rozhodnutí informoval maďarskú verejnosť.

Budapešť 10. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poďakoval kandidátovi európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie (EK) a súčasnému prvému podpredsedovi exekutívy EÚ Fransovi Timmermansovi za ponuku diskutovať s ním v spravodajskej televízii Euronews, avšak túto možnosť odmietol.



Hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi pre agentúru MTI uviedol, že Orbán by nepovažoval za správne, aby predseda maďarskej vlády zasahoval do predvolebnej kampane kandidátov európskych ľudovcov a sociálnych demokratov na predsedu EK - Manfreda Webera a Fransa Timmermansa.



Timmermans v piatok v Bruseli oznámil, že je ochotný diskutovať pred televíznymi kamerami s Orbánom. Politickú debatu pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) iniciovala spravodajská televízia Euronews.



Timmermans požiadal poslanca EP za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) Istvána Ujhelyiho, aby o svojom rozhodnutí informoval maďarskú verejnosť.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v piatok vyhlásil, že Timmermans musí niesť zodpovednosť za príchod vyše poldruha milióna ilegálnych migrantov do Európy, ako aj za to, že výkon EK bol v uplynulých piatich rokoch "škandálne slabý", a že Európa priebežne stráca zo svojej konkurencieschopnosti a bezpečnostná situácia v nej sa stále zhoršuje.