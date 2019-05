Orbán: Otvorene budeme hľadať možnosti spolupráce so Salvinim

Orbán opätovne varoval pred tým, aby sa Európska ľudová strana (EPP) spájala s ľavicou, ktorá presadzuje migráciu a ktorá podľa Salviniho chce uškodiť európskemu ľudu.

Budapešť 2. mája (TASR) - Viditeľnú a otvorenú spoluprácu s talianskym vicepremiérom a predsedom pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteom Salvinim avizoval vo štvrtok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa spravodajského servera Index.hu Orbán na spoločnej tlačovej konferencii so Salvinim po návšteve hraničných zábran na juhu Maďarska povedal, že národným záujmom jeho krajiny je, aby Salvini, ktorý odmieta prisťahovalectvo, bol úspešným. Ako minister vnútra totiž musí dokázať, že európske hranice je možné chrániť.



Taliansky politik vyjadril nádej, že po 27. máji, teda po voľbách do Európskeho parlamentu (EP), sa otvára pre európske národy nová etapa. Zdôraznil, že do Maďarska prišiel "budovať novú Európu".



Salvini ostro kritizoval médiá, ktoré útočia na Orbánovu politiku. "Problémom nie je prerozdeľovanie ilegálnych migrantov, ale to, aby sme dosiahli v Európe jednotný postup voči tretím krajinám a aby sme dokázali spoločne chrániť hranice," dodal taliansky vicepremiér.



Maďarský premiér podotkol, že EPP nie je otvorená spolupráci so Salvinim a s jeho alianciou krajne pravicových strán. Európa ale v eurovoľbách podľa Orbána rozhodne o tom, či bude podporovať prisťahovalectvo, alebo nie.



Na novinársku otázku, či chce Orbánova strana Fidesz zostať členom EPP, maďarský ministerský predseda povedal iba toľko, že ak sa EPP bude viazať k ľavici, potom si Fidesz tam ťažko nájde miesto. "EPP by mala byť otvorená pravici, mala by sa otvoriť smerom k Salvinimu," dodal Orbán.



Salvini podotkol, že v EP je potrebná nová politická sila. Povedal, že by bol rád, keby sa Orbán pridal k jeho pravicovej Aliancii pre ľudí a národy, avšak dodal, že mu dopraje, aby si svoje problémy vyriešil v rámci EPP.



Rokovanie Orbána so Salvinim označila opozičná DK za hanebné



Prijatie talianskeho vicepremiéra a predsedu pravicovo-populistickej strany Liga Severu Mattea Salviniho predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom a ich rokovania označila vo štvrtok maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) za hanebné.



"Orbán z Budapešti urobil mesto, v ktorom sa stretávajú európski extrémisti, neonacisti a euroskeptici, teda politici, ktorí nemajú záujem na úspešnej Európskej únii," povedal podľa agentúry MTI hovorca parlamentnej frakcie DK Zsolt Gréczy.



"Z Budapešti sa stalo mesto, v ktorom na príkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, v súlade s jeho záujmami a z jeho peňazí organizujú rozbitie európskej rodiny, ktorá na celom kontinente vytvorila mier, bezpečnosť, pokoj a prosperitu," dodal Gréczy.



Po štvrtkovej návšteve Salviniho pricestuje do maďarského hlavného mesta na budúci pondelok (6. 5.) aj rakúsky vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach