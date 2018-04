Orbán po volebnom víťazstve: Maďarsko sa vydalo vlastnou cestou

Orbán pred volebnou centrálou Fideszu v peštianskom multifunkčom komplexe Bálna vyjadril vďaku zvlášť zahraničným Maďarom, ktorí "pomohli ochrániť materskú vlasť".

Budapešť 9. apríla (TASR) - Maďarsko sa vydalo cestou, ktorú si samo zvolilo, zdôraznil v nedeľu v Budapešti predseda vládnej strany Fidesz a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred burácajúcim davom svojich priaznivcov po víťazstve v maďarských parlamentných voľbách.



"Za nami je veľká bitka, dosiahli sme rozhodujúce víťazstvo. Vytvorili sme možnosť, aby sme ochránili Maďarsko. Naša domovina ešte nie je tam, kde by sme ju chceli mať, ale už sa vydala cestou, ktorú si sama zvolila," povedal premiér.



Vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách v Maďarsku. Po sčítaní takmer 75 percent hlasov viedol jej blok s Kresťanskodemokratickou ľudovou stranou (KDNP) so ziskom 49,25 percenta, vyplýva z oficiálnych výsledkov zverejnených volebnou komisiou neskoro večer.



Ak sa takéto výsledky potvrdia, vládnuci blok Fideszu by si so 134 kreslami udržal dvojtretinovú väčšinu v 199-člennom parlamente.



spravodajca TASR Ladislav Vallach