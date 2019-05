Orbán prijme Salviniho, CDU varovala maďarskú vládu

Viktor Orbán pred návštevou označil Salviniho z hľadiska zastavenia migrácie a transformácie Európy za najdôležitejšieho človeka Európy.

Budapešť 2. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vo štvrtok v Budapešti stretne s talianskym vicepremiérom a predsedom strany Liga Severu Matteom Salvinim. Orbán pred návštevou označil Salviniho z hľadiska zastavenia migrácie a transformácie Európy za najdôležitejšieho človeka Európy.



Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová v tejto súvislosti varovala Orbána pred ďalším posunom jeho strany Fidesz doprava.



"Ak sa maďarská vláda ešte viac vzdiali od Európskej ľudovej strany (EPP), tak sa do tejto politickej skupiny nebude môcť vrátiť po tom, čo bolo strane Fidesz pozastavené členstvo u európskych ľudovcov," povedala podľa nemeckého liberálneho denníka Tagesspiegel líderka CDU.



Krampová-Karrenbauerová tak reagovala na Orbánovu výzvu konzervatívcom. "Neviažme sa k ľavici, hľadajme inú cestu - cestu spolupráce európskej pravice! Nevieme, akú formáciu dokáže vytvoriť Salvini, dúfame však, že bude silná. EPP musí spolupracovať s európskou pravicou," povedal maďarský premiér pre stredajšie vydanie talianskeho denníka La Stampa.



Tagesspiegel pripomenul, že kandidát ľudovcov na post predsedu Európskej komisie Manfred Weber vylúčil spoluprácu s demagógmi a avizoval, že by post Európskej komisie (EK) Jeana-Claudea Junckera prebral radšej pomocou ľavicových demokratov a liberálov.



Orbán v rozhovore pre La Stampa povedal, že EPP sa chystá na samovraždu a "utopí sa", ak sa chce opäť viazať k európskej ľavici. Zdôraznil, že EPP je čoraz neúspešnejšia, v Európe je čoraz menej premiérov zo strany európskych ľudovcov, a po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude mať EPP menej mandátov.



Internetová stránka komerčnej televízie ATV v súvislosti so Salviniho návštevou poznamenala, že maďarský premiér svojmu priateľovi odmietajúcemu prisťahovalectvo ukáže na maďarsko-srbských hraniciach pri Röszke hraničné zábrany. Orbán so Salvinim bude zrejme rokovať o otázkach záchrany Európy, avšak zrejme nevznikne pakt o vytvorení spoločnej "suverenistickej" frakcie v Európskom parlamente (EP), pretože predseda maďarskej vlády by nechcel ani po voľbách do EP opustiť hlavný európsky politický prúd, tvrdí ATV.



Salvini sa okrem Orbána stretne aj s maďarským ministrom vnútra Sándorom Pintérom.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach