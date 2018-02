Orbán: S dvoma miliónmi voličov môžeme vyhrať

O nadchádzajúcich voľbách v Taliansku v reakcii na otázku jedného z prítomných poslancov Orbán dlho hovoril a chválil 81-ročného Silvia Berlusconiho.

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarská vláda a strana Fidesz sa pripravujú na aprílové parlamentné voľby v dobrej pozícii. Prieskumy naznačujú, že Fidesz má 2,2 milióna priaznivcov - ich hlasmi je možné 8. apríla získať väčšinu v parlamente. Povedal to v stredu večer premiér Viktor Orbán v severomaďarskom mestečku Visegrád na výjazdovom rokovaní parlamentných frakcií strán vládneho bloku Fidesz - Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP).



Orbán nechce koaličnú vládu, uviedol pre komerčnú televíziu ATV nemenovaný účastník tejto neverejnej schôdzky. Premiér podľa jeho slov podotkol, že v prípade, že z parlamentu vypadne Maďarská socialistická strana (MSZP), pre Fidesz to môže znamenať tri mandáty navyše.



Podľa platných pravidiel totiž MSZP, ktorá sa do volieb spojila so stranou Dialóg (Párbeszéd), musí pri takejto 'konštelácii' prekročiť na vstup do parlamentu desaťpercentný prah.



"Orbán sa zrejme nevzdal ani nádeje na zisk dvojtretinovej väčšiny poslancov, avšak v stredu večer o tom nerozprával," dodal nemenovaný zdroj.



V súvislosti s koaličným vládnutím premiér pripomenul dlhé koaličné rokovania v Nemecku, pričom Bavorsko označil za "príklad hodný nasledovania".



O nadchádzajúcich voľbách v Taliansku v reakcii na otázku jedného z prítomných poslancov Orbán dlho hovoril a chválil 81-ročného Silvia Berlusconiho. Zdôraznil, že aj v terajšej pozícii je Berlusconi schopný politik, ktorý je "hlavným dirigentom pravého stredu".



Dvojdňová schôdzka frakcií sa koná 54 dní pred voľbami. Orbán okrem tradičného zhodnotenia situácie krajiny pripraví poslancov na predvolebnú kampaň, pričom určí jej smerovanie a jednotnú komunikáciu.



spravodajca TASR Ladislav Vallach