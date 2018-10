Orbán s Erdoganom sa dohodli na vojenskej spolupráci

Maďarský premiér ocenil, že Turecko nepúšťa ďalej migrantov, stará sa o nich, čím vlastne chráni aj Európu.

Budapešť 8. októbra (TASR) - Na nadviazaní silnej spolupráce v oblasti vojenského priemyslu sa dohodli v pondelok v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Orbán podľa spravodajského servera Hvg.hu povedal, že pôjde o zbrojársku a odbornú spoluprácu a zdôraznil, že Maďarsko s Tureckom sú spojencami v rámci NATO.



"Maďarsko ráta so spoluprácou s Tureckom vo vybudovaní modernej armády," konštatoval maďarský premiér.



Podľa slov Orbána maďarská diplomacia sleduje mimoriadne pozorne dianie v troch hlavných mestách - v Ankare, Moskve a Berlíne. Dodal, že vzájomné maďarsko-turecké vzťahy sú založené na úcte. Premiér ocenil, že Turecko nepúšťa ďalej migrantov, stará sa o nich, čím vlastne chráni aj Európu.



Orbán zdôraznil, že maďarským záujmom je stabilné a silné Turecko, ktoré zabezpečí mier v tamojšom regióne a pribrzdí migráciu smerujúcu do Európy. "Bezpečnosť Maďarska priamo súvisí so stabilitou Turecka, ktorá je podmienkou toho, aby migračná trasa po súši neohrozovala Maďarsko," konštatoval.



Maďarský ministerský predseda rokoval s Erdoganom aj o boji proti terorizmu, ktorý je podľa jeho vyjadrenia dôležitý pre obe krajiny. Orbán podotkol, že Turecko leží v teroristicky viac ohrozenom regióne.



Erdogan, ktorý označil Orbán za svojho priateľa, informoval, že v Turecku žije 3,5 milióna sýrskych a 500.000 irackých utečencov, ale sú tam aj utečenci z Pakistanu či Afganistanu. "Ankara očakáva od európskych a ďalších krajín pomoc v utečeneckej otázke," zdôraznila turecká hlava štátu.



Najvyšší turecký predstaviteľ sa poďakoval Maďarsku za starostlivosť a o obnovu mauzólea Gül Babu. Osmanský básnik Gül Baba zomrel v Budíne tesne po dobytí, alebo počas obliehania mesta v roku 1541. Vtedajší vládca Osmanskej ríše Sulejman I. ho vyhlásil za ochrancu mesta. V rokoch 1543 – 1548 mu tretí budínsky paša nechal vystavať mauzóleum Gül Baba Türbe.



Erdogan oznámil, že na jar 2019 sa opäť stretnú lídri Maďarska a Turecka. Dodal, že to bude opäť v Maďarsku.



V utorok dopoludnia sa uskutoční Maďarsko-turecké obchodné fórum, ktoré otvorí prejavom turecký prezident. Na fóre sa zúčastní viac ako 150 podnikateľov z oboch krajín.



spravodajca TASR Ladislav Vallach