Orbán v Bruseli predstaví ciele novej národnej vlády

Budapešť 30. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán bude v stredu v Bruseli informovať lídrov Európskej ľudovej strany (EĽS) o cieľoch svojej novej národnej vlády. Uviedol to v pondelok pre agentúru MTI hovorca premiéra Bertalan Havasi.



Podľa jeho slov Orbán opätuje marcovú budapeštiansku návštevu predsedu frakcie EĽS Manfreda Webera. Politici sa na schôdzke budú zaoberať otázkami úloh nadchádzajúcich rokov a budú diskutovať aj o aktuálnych záležitostiach Európskej únie.



Havasi podotkol, že Weber v marci navštívil Budapešť v čase maďarskej predvolebnej kampane a Orbánovi vyjadril v mene európskych ľudovcov podporu. "V stredu v Bruseli bude reč o zachovaní kultúry založenej na kresťanských hodnotách v Európe i Maďarsku, o ochrane hraníc a Európanov, k čomu poskytla väčšina maďarských voličov silný mandát," dodal hovorca.



Maďarský ľavicový denník Népszava v pondelok uviedol, že vedenie EĽS si pozvalo Orbána do Bruselu na pohovor.



Predseda EĽS Joseph Daul a predseda frakcie Weber sa od znovuzvoleného maďarského premiéra chcú dozvedieť, akým spôsobom mieni pokračovať v pretváraní Maďarska na neliberálnu demokraciu, napísala Népszava s odvolaním sa na informácie nemeckého denníka Die Welt.



Weber pre nemecký týždenník Der Spiegel v tejto súvislosti uviedol, že Orbánovi chcú dať najavo, že existujú isté hranice, ktoré nesmie prekročiť ani on.



EĽS sa údajne obáva, že terajšie, v poradí už druhé dvojtretinové volebné víťazstvo Orbánovej strany Fidesz "zabetónuje neliberálnu demokraciu", ktorá je charakterizovaná autoritárskym vládnutím a silným štátom.



Nemecká poslankyňa Sabine Verheyenová z Aachenu napríklad uviedla, že od voličov priebežne dostáva kritiku za to, že európski ľudovci udržiavajú dobrý vzťah s Orbánom, píše Népszava.



Jedenásti maďarskí europoslanci zo strany Fidesz sú členmi frakcie EĽS v Európskom parlamente.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach