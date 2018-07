Viktor Orbán: Maďarsko vníma Čiernu Horu ako súčasť strednej Európy

Podľa slov Viktora Orbána je Podgorica v podstate pripravená pre členstvo v Únii.

Budapešť 24. júla (TASR) - Čierna Hora má šancu na to, aby sa pripojila k hospodársky najúspešnejšej oblasti Európy - k strednej Európe. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán to podľa agentúry MTI povedal v utorok na oficiálnej návšteve Čiernej Hory po schôdzke s predsedom čiernohorskej vlády Duškom Markovičom v Podgorici.



"Maďarská vláda vníma Čiernu Horu v politickom zmysle ako stredoeurópsku krajinu," dodal Orbán, ktorý vidí možnosť na rýchle pripojenie sa Čiernej Hory k Európskej únii. Podľa jeho slov je Podgorica v podstate pripravená pre členstvo v Únii.



Markovič poďakoval za podporu Maďarska pri prijímaní jeho krajiny do NATO a podčiarkol, že členstvo v EÚ je prioritou Čiernej Hory. "Budeme pokračovať v aplikovaní európskych hodnôt a posilníme demokratizáciu spoločnosti," dodal čiernohorský premiér.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach