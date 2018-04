Orbán v závere kampane: Neverte prieskumom a choďte voliť

Predvolebnú kampaň oficiálne uzatvorili podujatiami v Budapešti aj viaceré opozičné strany.

Budapešť 6. apríla (TASR) - Nikto z Maďarov nemá veriť výsledkom prieskumov verejnej mienky, ale v nedeľu 8. apríla majú všetci ísť k volebným urnám. Na záverečnom podujatí predvolebnej kampane vládnej strany Fidesz to v Székesfehérvári vyhlásil v piatok predseda Fideszu a premiér Viktor Orbán.



"Proti sebe stojí niekoľko miliónov voličských hlasov a mnoho miliónov dolárov," povedal podľa spravodajského servera Index.hu pred tisíckami svojich priaznivcov s národnými vlajkami a dodal, že verí v to, že vôľu miliónov Maďarov nie je možné premôcť peniazmi. Centrom kampane Fideszu bolo odmietanie migrantov a vplyvu amerického finančníka Georgea Sorosa.



Predvolebnú kampaň oficiálne uzatvorili podujatiami v Budapešti aj viaceré opozičné strany. Na mítingu bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) zaznelo, že o dva dni bude možné skoncovať s "vnútorným tyranom" - Orbánom.



"Toto už nie je demokracia, ale nikoho sa nebojíme," povedala kandidátka ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP) na post premiéra Bernadett Szélová. Dodala, že voľby by už nemali byť iba právom, ale povinnosťou, aby ľudia išli voliť.



Predseda Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány pred svojimi sympatizantmi podotkol, že Maďari chcú slobodnú domovinu s rôznorodými obyvateľmi, a nie väzenie.



