Orbán: Vláda má podporovať Európu národov, nie Spojené štáty európske

Budapešť 10. apríla (TASR) - Maďarská vláda musí podporovať Európu národov, a nie Spojené štáty európske, vyhlásil v utorok predseda maďarskej vlády a vládnej strany Fidesz Viktor Orbán na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti.



Premiér pripomenul, že maďarskí voliči sa v nedeľňajších parlamentných voľbách rozhodli pre maďarskú suverenitu. "Maďari dali najavo, že iba oni môžu rozhodnúť o tom, s kým chcú spolu žiť vo svojej krajine. Toto rozhodnutie nás zaväzuje," dodal Orbán.



V súvislosti s budúcim kabinetom zdôraznil, že doterajšia vláda svoje pôsobenie skončila a vznikne vláda nová, ktorá bude mať sčasti nové personálne zloženie i novú štruktúru. "Predsedníctvo Fideszu ma poverilo, aby som začal pracovať na kreovaní vlády," poznamenal premiér s tým, že si to vyžiada tri až štyri týždne.



Orbán zopakoval, že Fidesz nevstúpi s nikým do koalície, pretože si to situácia nevyžaduje. K návrhu zákona na potlačenie nelegálneho prisťahovalectva, tzv. zákona "Stop Sorosovi", ktorý už je v parlamente, premiér podotkol, že zatiaľ nie je možné povedať, či v ňom budú vykonané nejaké zmeny.



Orbán zároveň informoval, že pozval predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a že táto schôdzka sa uskutoční čoskoro. Ocenil tiež podporu, ktorú mu vyjadrili predseda Európskej ľudovej strany (EĽS/EPP) Manfred Weber i poľský premiér Mateusz Morawiecki. Zdôraznil, že v budúcnosti sa do centra priateľských vzťahov Maďarska dostanú Bavorsko a Poľsko.



V ekonomických otázkach Orbán podčiarkol, že najvážnejším nepriateľom Maďarska je štátny dlh.



Pri aktuálnom stave spracovania výsledkov parlamentných volieb (99 percent) si Fidesz a jeho menší spojenec, Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), v 199-člennom zákonodarnom zbore zabezpečili 134 kresiel, čo je minimum potrebné pre ústavnú dvojtretinovú väčšinu.



Pravicovému a nacionalistickému Jobbiku tieto výsledky pripisujú 25 mandátov, opozičný blok Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) nasleduje s 20 kreslami, ľavicovo-liberálna Demokratická koalícia (DK) s deviatimi a ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) s ôsmimi mandátmi. Konečné výsledky budú zverejnené koncom tohto týždňa.



spravodajca TASR Ladislav Vallach