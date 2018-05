Viktor Orbán poďakoval voličom za to, že mu dali prácu, a sľúbil, že sa im za to odvďačí.

Budapešť 16. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán začal svoje "povolebné" turné, v rámci ktorého navštívi v Maďarsku tie miesta, kde mu voliči vyslovili najväčšiu podporu. V utorok sa už stretol s priaznivcami v obci Vajszló v Baranskej župe, informoval agentúru MTI premiérov hovorca Bertalan Havasi.



Orbán poďakoval voličom za to, že mu dali prácu, a sľúbil, že sa im za to odvďačí. Opakovane zdôraznil, že ochráni hranice a nedovolí, aby do Maďarska prišli migranti.



Vládny blok Fidesz-KDNP získal v parlamentných voľbách 8. apríla dvojtretinovú väčšinu v 199-člennom parlamente.



