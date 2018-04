Orbán zmenil postoj: Tvrdí, že opozíciu nemožno podceňovať

Maďarská vládna strana Fidesz je podľa prieskumov jasným favoritom volieb, pomerne vysoký je však aj počet nerozhodnutých voličov.

Budapešť 5. apríla (TASR) - Kým v predchádzajúcich mesiacoch maďarská vládna strana Fidesz tvrdila, že opozícia je pred parlamentnými voľbami v beznádejnej situácii, pár dní pred voľbami sa jej postoj zmenil. V rozhovore pre spravodajský server Figyelő.hu premiér Viktor Orbán vo štvrtok priznal, že politických protivníkov nemožno podceňovať.



"Opozičné strany, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť neschopné, nemožno podceňovať, ich sila totiž pramení zo zahraničia. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že bojujú ako žoldnieri cudzích krajín, a to je vážnym zdrojom rizika," domnieva sa Orbán.



"Vo voľbách budú stáť proti sebe na jednej strane ľavičiari, ktorí krajinu priviedli ku krachu, a na druhej strane národniari, ktorí vytiahli Maďarsko z priepasti, a ktorých vláda dosiahla veľké hospodárske úspechy," tvrdil predseda vlády.



Orbán opätovne varoval Maďarov pred migráciou. Vyhlásil, že ak Budapešť nebude na júnovom summite Európskej únie reprezentovať premiér, ktorý odmieta prisťahovalectvo, potom "Maďarsko zoberú Maďarom".



Maďarská vládna strana Fidesz je podľa prieskumov jasným favoritom volieb, pomerne vysoký je však aj počet nerozhodnutých voličov. Opozícia podľa agentúry DPA poukazuje na to, že Orbán si uspôsobil volebný systém tak, aby vyhovoval Fidezsu, a silne ovplyvňuje verejnú mienku prostredníctvom štátom kontrolovaných a spriaznených súkromných médií.



"Vládny Fidesz je v menšine, ktorá je ale dobre organizovaná, má veľa peňazí, má v rukách moc a autobusy, ktorými môže doviezť priaznivcov do Budapešti," povedal v marci Gergely Karácsony, ktorý sa uchádza o post premiéra ako kandidát opozičného ľavicového bloku. Podmienky vo volebnom súboji nie sú teda podľa neho pre každého rovnaké.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach