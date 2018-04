Orbánovo víťazstvo už zrejme nič neohrozí, tvrdí maďarský politológ

Fideszu sa vďaka protiprisťahovaleckej rétorike podarilo zmobilizovať a nakloniť si aj nových voličov, čo sa odrazilo aj na vysokej volebnej účasti.

Budapešť 9. apríla (TASR) - V nedeľných maďarských parlamentných voľbách si vládnuca strana Fidesz premiéra Viktora Orbána s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečila dvojtretinovú väčšinu v parlamente, ktorú by nemali ohroziť už ani oficiálne výsledky. Fideszu sa vďaka protiprisťahovaleckej rétorike podarilo zmobilizovať a nakloniť si aj nových voličov, čo sa odrazilo aj na vysokej volebnej účasti, uviedol v pondelok v rozhovore pre TASR maďarský politológ Bulcsú Hunyadi.



"Na základe posledných neoficiálnych výsledkov Fidesz získal 133 kresiel v parlamente, čím si na nasledujúce volebné obdobie zabezpečil dvojtretinovú väčšinu v maďarskom Národnom zhromaždení. Je to obrovské víťazstvo pre Viktora Orbána," uviedol analytik z maďarského inštitútu Political Capital.



Hunyadi ďalej spresnil, že "oficiálne výsledky volieb budú síce zverejnené až v sobotu, je však veľmi nepravdepodobné, že by doposiaľ nesčítané hlasy oslabili pozíciu víťazov".



Politológovia ešte pred voľbami predpokladali, že vysoká účasť voličov by mohla Fideszu skôr uškodiť. Hunyadi pripomenul, že prieskumy taktiež naznačovali, že nerozhodnutí voliči podporia opozíciu. "Napriek tomu výsledky ukázali, že Fidesz bol okrem ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP) jedinou politickou stranou, ktorej sa oproti voľbám spred štyroch rokov podarilo zmobilizovať svojich voličov a nakloniť si aj nových... Zdá sa, že práve táto mobilizácia je za vysokou účasťou Maďarov hlasujúcich v nedeľných voľbách," vysvetlil odborník.



Orbánovi k víťazstvu dopomohla predovšetkým protiprisťahovalecká rétorika, tvrdí Hunyadi. "Fideszu sa podarilo voličov zmobilizovať najmä vďaka antiimigračnej kampani, konšpiračným teóriám a falošným správam, ktoré šírili stranou ovládané médiá... Tie zverejňovali mnoho videí, v ktorých boli migranti zobrazovaní ako riziko pre európsku spoločnosť. Podobné videá šírila na Facebooku aj ruská propaganda," povedal politológ.



Opozičným stranám sa podľa jeho slov osloviť nových voličov nepodarilo. "Opozícia, na rozdiel od Fideszu a LMP, získala približne rovnaké percento hlasov ako v predošlých voľbách," objasnil odborník.



Ako informovala agentúra AP, po zrátaní 98,5 percenta odovzdaných hlasov si Fidesz a jeho spojenec, Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP), zabezpečili v 199-člennom zákonodarnom zbore 133 kresiel, čo je minimum potrebné pre ústavnú dvojtretinovú väčšinu. Pravicový nacionalistický Jobbik získal v parlamente 26 mandátov, opozičný blok Maďarskej socialistickej strany (MSZP) a strany Dialóg (Párbeszéd) si zabezpeči 20 kresiel, ľavicovo-liberálna Demokratická koalícia (DK) deväť a Politika môže byť iná (LMP) osem mandátov.