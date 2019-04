Orbánovu predvolebnú výzvu podporilo už vyše milióna Maďarov

Politik Fideszu zdôraznil, že petícia, ako priamy dialóg s voličmi, bude aj naďalej pokračovať.

Budapešť 23. apríla (TASR) - Sedembodovú výzvu, ktorú maďarský premiér Viktor Orbán prezentoval 5. apríla v Budapešti v rámci volebného programu svojej strany Fidesz do májových eurovolieb, podpísalo už vyše 1.150.000 Maďarov. Informoval o tom v utorok riaditeľ Fideszu pre komunikáciu Balázs Hidvéghi.



Politik Fideszu zdôraznil, že petícia, ako priamy dialóg s voličmi, bude aj naďalej pokračovať. Z doterajších rozhovorov s občanmi podľa jeho slov vyplynulo, že za mimoriadne dôležitú považujú z tejto výzvy ľudia otázku právomoci riešenia migračnej situácie.



V programe Fidesz sformuloval výzvy, aby sa riešenie migrácie odobralo "bruselským byrokratom" a vrátilo národným vládam, aby žiadnu krajinu nebolo možné nútiť do prijímania migrantov a aby do Európy neboli vpúšťaní cudzinci bez platných dokladov.



Ďalšie výzvy sa týkajú zrušenia bankových kariet a víz pre migrantov, aby Brusel už neposkytoval žiadne finančné prostriedky organizáciám amerického finančníka Georgea Sorosa, ktoré napomáhajú migráciu, a aby tieto prostriedky využila Únia na uhrádzanie nákladov na ochranu hraníc, aby nikoho v Európe nemohli prenasledovať za to, že sa hlási ku kresťanskej viere a aby na čele inštitúcií EÚ boli vodcovia odmietajúci prisťahovalectvo.



