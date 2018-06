Organizácia ICAN sa ponúkla, že zaplatí samit Kima s Trumpom

Ponuka prišla po mediálnych správach, že finančne obmedzený Pchjongjang by mohol mať problémy s financovaním pobytu Kim Čong-una, jeho veľkej delegácie, ochranky a podporného štábu.

Singapur 4. júna (TASR) - Medzinárodná kampaň za zrušenie jadrových zbraní (ICAN), ktorá minulý rok získala Nobelovu cenu mieru, sa ponúkla, že uhradí výdavky na plánovaný historický samit severokórejského vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátane hotela pre severokórejského lídra.



Ponuka prišla po mediálnych správach, že finančne obmedzený Pchjongjang by mohol mať problémy s financovaním pobytu Kim Čong-una, jeho veľkej delegácie, ochranky a podporného štábu, informovala v pondelok agentúra Reuters. Stretnutie je naplánované na 12. júna, hoci ho Trump predtým už raz zrušil.



ICAN hodlá použiť na financovanie samitu peniaze, ktoré táto spoločnosť dostala ako prémiu k Nobelovej cene. Podľa Reuters ide o deväť miliónov švédskych korún (874.000 eur).



"Chceme tak podporiť mier na Kórejskom polostrove a svet bez jadrových zbraní. Je to historické stretnutie a generačná príležitosť pomôcť nastoliť svet bez jadrovej hrozby," povedal predstaviteľ ICAN Akira Kawasaki.



Zámer využiť svoje zdroje je v súlade s prácou, ktorú daná skupina vykonala pre podpísanie Zmluvy o zákaze jadrových zbraní z roku 2017. Tento dokument prijalo 122 krajín, avšak žiadna z jadrových veľmocí.



Podľa denníka The Washington Post má byť severokórejská delegácia ubytovaná v päťhviezdičkovom hoteli Fullerton. Jedna noc v prezidentskom apartmáne tam stojí najmenej 5000 eur. Kimova cesta do Singapuru bude jeho dosiaľ najvzdialenejšou destináciou, odkedy sa postavil na čelo svojej vlasti.