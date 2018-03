Organizácia Peace Now: Budovanie izraelských osád sa zintenzívnilo

V roku 2017 sa začala výstavba 2783 nových bytov na okupovanom západnom brehu Jordánu, čo je 17-percentný nárast oproti ročnému priemeru od roku 2009.

Jeruzalem 26. marca (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Peace Now - najväčšia izraelská skupina bojujúca proti rozširovaniu židovských osád - uviedla, že proosadnícka politika premiéra Benjamina Netanjahua a nedostatok kritiky zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa viedli k zintenzívneniu budovania osád.



V roku 2017 sa začala výstavba 2783 nových bytov na okupovanom západnom brehu Jordánu, čo je 17-percentný nárast oproti ročnému priemeru od roku 2009, píše sa v novej správe tejto organizácie, o ktorej v pondelok informovala agentúra DPA.



Organizácia Peace Now konštatovala, že k tomuto nárastu prispela Netanjahuova "trvalá podpora osadníckej iniciatívy", ale aj americký prezident bez čo len "minimálneho odstrašujúceho účinku".



Trump nekritizoval dôrazne izraelskú osadnícku výstavbu ako predchádzajúci prezidenti, ale minulý rok na tlačovej konferencii požiadal Netanjahua, aby túto výstavbu "brzdil".



Agentúra DPA pripomína, že Trumpov veľvyslanec v Izraeli bol pred nástupom do funkcie hlasným podporovateľom osád.



Správa organizácie Peace Now prichádza v čase horších americko-palestínskych vzťahov, keďže Trump v decembri uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Palestínske vedenie sa vyjadrilo, že USA už nemôžu po tomto Trumpovom kroku hrať úlohu hlavného mierového sprostredkovateľa.



Palestínčania tvrdia, že západný breh Jordánu spolu s pásmom Gazy a východným Jeruzalemom sú oblasti, na ktorých by mal stáť ich budúci štát, dodáva DPA.