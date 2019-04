Organizátori klimatických protestov v Londýne chcú rokovať s vládou

Britská polícia v súvislosti s protestmi organizovanými skupinou Extinction Rebellion zadržala od pondelka 963 osôb a voči 42 ľuďom vzniesla obvinenia.

Londýn 22. apríla (TASR) - Účastníci klimatických protestov, ktorí v uplynulom týždni ochromili blokádami rôzne časti Londýna, sú pripravení svoje akcie zastaviť, ak bude britská vláda ochotná diskutovať o ich požiadavkách. Oznámili to v nedeľu, informuje tlačová agentúra AFP.



Počas siedmeho dňa demonštrácií na kľúčových miestach britskej metropoly sa k účastníkom prihovorila aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová, ktorá vyhlásila: "Ľudstvo stojí na rázcestí. Musíme sa rozhodnúť, akou cestou sa chceme vydať."



Organizátori uviedli, že sú ochotní budúci týždeň zmeniť svoju taktiku z narúšania dopravy na dialóg - ak vláda s nimi začne rozhovory.



"Môžeme hovoriť o odchode, ak budú oni ochotní hovoriť o našich požiadavkách," povedal hovorca Extinction Rebellion James Fox pre AFP. "Zatiaľ sme nedostali reakciu od vlády... takže na to čakáme."



Skupinu Extinction Rebellion založili vlani v Británii akademici a stala sa jedným z najrýchlejšie rastúcich environmentálnych hnutí. Jej aktivisti žiadajú, aby sa boj proti klimatickým zmenám stal hlavnou prioritou vlády.



"Dávame im príležitosť prísť a hovoriť s nami. Ak odmietnu... potom to bude pokračovať a bude sa to stupňovať rôznymi, rozmanitými a veľmi kreatívnymi spôsobmi," vyhlásil Fox.



Londýnsky starosta Sadiq Khan vyzval na ukončenie protestov s tým, že na demonštrácie reagovalo viac než 9000 príslušníkov policajného zboru, ktorý je v dôsledku toho ako celok preťažený.



"Už si to vyberá skutočnú daň na našom meste... je to kontraproduktívne," povedal Khan. "Som krajne znepokojený následkami, ktoré tieto protesty majú na našu schopnosť riešiť problémy, ako je násilná kriminalita."