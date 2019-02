TÍTO MAJÚ OSCARA: Film roka je Zelená kniha a najlepší režisér Cuarón

Oscara v kategórii réžia získal Alfonso Cuarón za film Roma

Los Angeles 25. februára (TASR) - V americkom Los Angeles sa v noci na pondelok udeľovali filmové ceny Oscar na svojom 91. ročníku. Samotný galavečer odštartoval o 17.00 h miestneho času (02.00 h SEČ) v komplexe Dolby Theatre.Slávnostný večer sa začal vystúpením britskej rockovej skupiny Queen s hosťujúcim spevákom Adamom Lambertom. Hudobná dráma o živote zosnulého speváka tejto formácie Freddieho Mercuryho s názvom Bohemian Rhapsody je nominovaná v piatich kategóriách vrátane kategórie najlepší film.Oscara v kategórii najlepší film získala v noci na pondelok snímka Zelená kniha. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Túto americkú biografickú komediálnu drámu režíroval Peter Farrelly, ktorý ju aj produkoval spolu s Jimom Burkeom, Brianom Curriem, Nickom Vallelongom a Charlesom Wesslerom.Dej filmu sa odohráva v roku 1962 a je inšpirovaný skutočným príbehom afroamerického jazzového klaviristu Dona Shirleyho, ktorého stvárňuje Mahershala Ali, a italoamerického vyhadzovača Tonyho Vallelongu, ktorého hrá Viggo Mortensen.Film sa zameriava na ich turné po americkom regióne Deep South na juhu Spojených štátov. Vallelonga je Shirleyho osobným šoférom a telesným strážcom.Film získal na slávnostnom galavečeri dvoch ďalších Oscarov - v kategórii herec vo vedľajšej úlohe (Mahershala Ali) a pôvodný scenár (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly).Oscara v kategórii réžia získal v noci na pondelok Alfonso Cuarón. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ho ocenila za režírovanie filmu Roma, informovala tlačová agentúra AFP.Film sa odohráva na začiatku 70. rokov 20. storočia a je čiastočne autobiografickým opisom výchovy režiséra a scenáristu tohto filmu Alfonsa Cuaróna na predmestí Colonia Roma metropoly Mexiko.Snímka zachytáva život spolubývajúcej ženy v rodine z mexickej strednej triedy. Ide o portrét domácich konfliktov a spoločenskej hierarchie v politickom chaose 70. rokov.Cuarón, ktorý je Mexičan, získal za túto snímku zlatú sošku Oscara aj v kategóriách kamera a film v cudzom jazyku.Oscara v kategórii herec v hlavnej úlohe získal v noci na pondelok Rami Malek. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ho ocenila za stvárnenie úlohy zosnulého frontmana britskej rockovej skupiny Queen Freddieho Mercuryho vo filme Bohemian Rhapsody.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Tento britsko-americký biografický film režírovali Bryan Singer a Dexter Fletcher. Snímka sleduje začiatky skupiny, jej závratnú kariéru a celosvetový úspech. Príbeh filmu sa končí v roku 1985, keď skupina Queen vystúpila na charitatívnom koncerte Live Aid na londýnskom štadióne Wembley.Pre Maleka (37), ktorý je egyptského pôvodu, je to prvý Oscar. Je držiteľom aj Zlatého glóbusu, ceny British Academy Film Awards (BAFTA) i ocenenia Primetime Emmy Award.Oscara v kategórii herečka v hlavnej úlohe získala v noci na pondelok Olivia Colmanová. Americká Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) ju ocenila za stvárnenie úlohy vo filme Favoritka.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Tento historický dramatický a komediální film, ktorý vznikol v americko-britsko-írskej koprodukcii, režíroval grécky režisér Jorgos Lantimos.Dej filmu sa odohráva v Anglicku na začiatku 18. storočia. Film sa zaoberá vzťahmi medzi dvoma sesternicami, ktoré súperia o to, ktorá z nich bude dvornou favoritkou kráľovnej Anny v podaní Britky Olivie Colmanovej.Colmanová (45) má na konte i dva Zlaté glóbusy a štyri ocenenia British Academy Film Awards (BAFTA).Oscara v kategórii pôvodná pieseň získala v noci na pondelok Lady Gaga. Pieseň Shallow pochádza z filmu Zrodila sa hviezda, v ktorom táto speváčka a skladateľka hrá hlavnú úlohu.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Spoluautormi hudby a textu tejto skladby sú Mark Ronson, Anthony Rossomando a Andrew Wyattdouble. Lady Gaga víťaznú pieseň zaspievala na slávnostnom odovzdávaní cien v duete s Bradleym Cooperom, ktorý vo filme hrá ďalšiu hlavnú úlohu a je zároveň režisérom tejto hudobnej romantickej drámy.Cooper vo filme stvárňuje hviezdu country Jacka Mainea, ktorý objaví neznámu talentovanú speváčku Ally (Lady Gaga). Keď sa obaja vrhnú do vášnivého milostného vzťahu, Jack presvedčí Ally, aby vystupovala vo svetle reflektorov, čo ju katapultuje k sláve. Ide o novú verziu pôvodného filmu z roku 1937.