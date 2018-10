Oslavy hnutia Pegida vyhnali do ulíc Drážďan tisícky jeho odporcov

Primátor mesta vo vystúpení na mítingu pred radnicou netajil hrdosť nad množstvom občanov, ktorí chceli vyslať do sveta obraz Drážďan ako pestrofarebného, svetu otvoreného a tolerantného mesta.

Drážďany 21. októbra (TASR) - Tisícky odporcov rasizmu a xenofóbie vyšli v nedeľu do ulíc Drážďan, metropoly nemeckej spolkovej krajiny Sasko, aby v bašte protiislamského a xenofóbneho hnutia Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (Pegida) demonštrovali proti jeho ideám v súvislosti s jeho ohlásenou akciou pri príležitosti 4. výročia vzniku.



Napriek tomu hovorca polície Thomas Geithner popoludní pre Stredonemecký rozhlas (MDR) hovoril o pokojnej situácii v meste, kde doteraz nezaznamenali žiadne vážnejšie incidenty, ani zrážky medzi členmi oboch táborov.



Primátor mesta Dirk Hilbert vo vystúpení na mítingu pred radnicou netajil hrdosť nad množstvom občanov, ktorí chceli vyslať do sveta obraz Drážďan ako pestrofarebného, svetu otvoreného a tolerantného mesta.



Pegida a zosilnenie pravicovopopulistických trendov viedli, ako konštatoval, k uvoľneniu zábran v mestskej spoločnosti. Osobne však nemôže tolerovať otvorené ataky na ľudí s migračným pôvodom.



Na demonštrácii Pegidy sa podľa odhadov pozorovateľov zúčastňuje v centre Drážďan asi 3000-4000 stúpencov tohto hnutia, ktorí si po pozdravnom príhovore zakladateľa Lutza Bachmanna mohli vypočuť aj viacerých ďalších rečníkov vrátane kritika islamu z Bavorska Michaela Stürzenbergera a hostí z Belgicka, ČR i Veľkej Británie.



Do protestných pochodov odporcov Pegidy zoskupenia Srdce namiesto štvania sa podľa jedného z organizátorov zapojiloa viac ako 10.000 protidemonštrantov.