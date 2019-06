Ôsmou identifikovanou obeťou potopenia lode na Dunaji je kórejský muž

Telo Kórejčana našla v prístave pri maďarskej obci Harta, približne 100 kilometrov južne od hlavného mesta, miestna obyvateľka. Identifikáciu vykonali spoločne maďarské a kórejské orgány.

Budapešť 4. júna (TASR) - V pondelok identifikovanou ôsmou obeťou minulotýždňovej havárie vyhliadkovej lode v Budapešti je kórejský muž. Uviedla to v utorok tlačová agentúra MTI, ktorá citovala vyjadrenie juhokórejského rezortu diplomacie.



Telo Kórejčana našla v prístave pri maďarskej obci Harta, približne 100 kilometrov južne od hlavného mesta, miestna obyvateľka. Identifikáciu vykonali spoločne maďarské a kórejské orgány.



Na palube potopenej vyhliadkovej lode Hableány sa nachádzalo 33 kórejských turistov a dvaja maďarskí členovia posádky.



Ďalšie ľudské telo vyzdvihli juhokórejskí potápači v pondelok podvečer z miesta vraku lode. Podľa ministerstva zahraničných vecí v Soule je touto deviatou obeťou nešťastia kórejská žena.



Maďarskí a kórejskí záchranári pokračujú v pátraní po zvyšných nezvestných. Okrem miesta nehody pod Margitiným mostom v Budapešti sa zameriavajú aj na úsek Dunaja južne od maďarskej metropoly.



Cestovné kancelárie v Južnej Kórei, ale aj v Číne postupne rušia objednávky na vyhliadkové plavby v Budapešti, uviedol denník Népszava.



Po zrážke vyhliadkovej lode Hableány s výletnou loďou Viking Sygin, ku ktorej došlo minulú stredu, bolo nezvestných pôvodne 21 osôb. Zadržaný ukrajinský kapitán výletnej lode čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu o jeho vzatí do vyšetrovacej väzby.



Kórea žiada do vyšetrenia tragédie zhabať loď Viking Sygin

Ministerstvo zahraničných vecí Južnej Kórey žiada od maďarských orgánov, aby dočasne zhabali výletnú loď Viking Sygin, informoval v utorok spravodajský server Ma.hu.



Výletná loď podľa doterajších výsledkov vyšetrovania spôsobila minulú stredu v Budapešti tragickú zrážku s vyhliadkovou loďou Hableány, pri ktorej zahynulo najmenej deväť ľudí. Sedem pasažierov zachránili z Dunaja, nezvestných je ešte 19 ľudí vrátane dvoch členov maďarskej posádky.



Podľa denníka Korea Times maďarské orgány umožnili, aby Viking Sygin pokračovala v plavbe už na druhý deň po tragickej nehode s tým, že všetky dôkazy z nej už zhromaždili.



Kórejská požiadavka by podľa Ma.hu znamenala, že by sa výletná loď Viking Sygin, ktorá s iným kapitánom smerovala do Nemecka, musela vrátiť do Budapešti. Tam by mala zostať až do ukončenia vyšetrovania okolností zrážky a začatia odškodnenia kórejských i maďarských pozostalých.



Ukrajinského kapitána Viking Sygin zadržala polícia a vypočula ho ako podozrivého z ohrozenia lodnej dopravy s následkom smrti. Kapitán odmieta zodpovednosť za spôsobenie zrážky.



Medzi odborníkmi rezonuje najviac otázka, či kapitán splnil všetky povinnosti týkajúce sa predbiehania menšej lode pod piliermi mosta v silnom daždi a silnom prúdení vody pri vysokej hladine Dunaja, či dal zreteľne najavo zámer predbiehať a či nemal s týmto manévrom počkať.



Šéf spoločnosti Viking River Cruises Torstein Hagen v utorok vydal vyhlásenie, v ktorom vyjadril sústrasť pozostalým a všetkým, ktorých sa nehoda dotkla. Vyjadril snahu plne spolupracovať s maďarskými orgánmi a poskytnúť všetky prostriedky potrebné k prebiehajúcemu vyšetrovaniu.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach