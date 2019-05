OSN a SAR vyzvali vydať páchateľov masakry

Mierová misia OSN v SAR (MINUSCA) medzičasom upravila bilanciu obetí masakry z predchádzajúceho počtu viac ako 30 na viac ako 50.

Bangui 24. mája (TASR) - Vedenie Stredoafrickej republiky (SAR) vyhlásilo trojdňový štátny smútok za viac ako 50 ľudí zabitých tento týždeň v masakre pripisovanej ozbrojenej skupine známej pod názvom 3R. Štátnym smútkom si SAR súčasne uctí aj pamiatku 77-ročnej rehoľníčky zavraždenej tento týždeň na juhozápade od krajiny.



Masakra v dedinách Koundjili a Djoumjoum v blízkosti mesta Paoua je najzávažnejšou od februára tohto roku, keď vláda SAR a 14 ozbrojených organizácií podpísali dohodu o prímerí, ktorej cieľom bolo obnoviť mier v tejto krajine patriacej v rámci Afriky k najnestabilnejším.



Ako informovala agentúra AFP, mierová misia OSN v SAR (MINUSCA) medzičasom upravila bilanciu obetí masakry z predchádzajúceho počtu viac ako 30 na viac ako 50.



MINUSCA a vedenie krajiny v stredu dali skupine 3R ultimátum, aby do konca týždňa vydala osoby podozrivé zo spáchania masakry.



Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vo svojom vyhlásení odsúdil "útoky na dediny v západnej Stredoafrickej republike". Uviedol, že útoky "boli pripísané 3R", ktorý je "signatárom mierovej dohody podpísanej 6. februára v Bangui".



Guterres súčasne vyzval všetky ozbrojené skupiny, ktoré sú signatármi dohody o prímerí, aby okamžite v súlade so svojimi záväzkami v mierovej dohode zastavili všetky násilnosti.



Mierová dohoda, ktorú 6. februára podpísali zástupcovia vlády Stredoafrickej republiky a 14 miestnych ozbrojených skupín vrátane 3R, ktorá údajne zastupuje záujmy kmeňa Fulanov, predpokladala do 90 dní vytvorenie tzv. komisie pravdy a zmierenia.



Zúčastnené strany sa podpisom dohody okrem iného zaviazali, že na nasledujúcich 24 mesiacov zriadia spoločné bezpečnostné hliadky zložené z vojakov a členov ozbrojených skupín. Vláda tiež v rámci dohody dosadila na kľúčové posty v krajine veliteľov milícií.



Vodca skupiny 3R Bi Sidi Souleymane, známy aj ako Sidiki, bol vymenovaný za jedného z troch "mimoriadnych vojenských poradcov" premiéra. V Sidikiho kompetencii je práve vytváranie spoločných bezpečnostných hliadok.



SAR ako prevažne kresťanskú krajinu zachvátil chaos po tom, ako tam v roku 2013 prevzalo moc islamské hnutie Séléka, čo vyvolalo odvetu najmä zo strany kresťanských milícií. Zahynuli tisíce ľudí a svoje domovy musela opustiť viac ako štvrtina zo 4,7 milióna obyvateľov.