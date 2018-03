Do Východnej Ghúty pri Damasku začal vchádzať humanitárny konvoj

Na snímke Medzinárodného výboru Červeného kríža, konvoj vozidiel Červeného kríža vedie do východnej Ghúty 5. marca 2018.

Bejrút 5. marca (TASR) - Do sýrskeho mesta Dúmá v povstaleckej enkláve Východná Ghúta ležiacej pri metropole Damask začal v pondelok vchádzať konvoj s humanitárnou pomocou. S odvolaním sa na vyhlásenie OSN o tom informovala agentúra AP.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) na Twitteri napísal, že konvoj vezie dodávky zdravotníckej pomoci a potravín pre 27.500 ľudí v núdzi. Dodal, že niektoré život zachraňujúce potreby nebolo možné naložiť.



Pracovník Svetovej zdravotníckej organizácie uviedol pre agentúru Reuters, že pred tým, ako nákladné vozidlá opustili sklady, z nich sýrski vládni úradníci vzali 70 percent dodávok, ktoré zahŕňali chirurgický materiál a nástroje. Predpokladá sa, že vláda sa týmto spôsobom snaží o to, aby neboli ošetrení povstalci, napísala spravodajská stanica BBC.



Podľa BBC konvoj tvorí dovedna 46 nákladných áut. Tie budú po troch týždňoch prvými vozidlami s humanitárnou pomocou, ktorým sa podarí dostať do obliehanej enklávy po nedávnom prijatí rezolúcie OSN požadujúcej humanitárne prímerie a prestávkach nariadených Ruskom.



Podľa monitorovacej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá sa opiera o výpovede aktivistov v teréne, bolo vo Východnej Ghúte za uplynulé dva týždne, odkedy sýrska vláda a jej spojenci začali s rozsiahlym bombardovaním tejto oblasti, zabitých už 695 ľudí vrátane 166 detí a 98 žien.



Podľa údajov BBC od polovice februára v obliehanej oblasti zahynulo najmenej 719 ľudí vrátane mnohých deti.