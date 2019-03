Humanitárnu pomoc potrebuje 11 miliónov obyvateľov KĽDR, tvrdí OSN

Chronická potravinová nestálosť zostáva rozsiahlym problémom v celej krajine, kde je podvyživených 10,9 milióna ľudí, čo predstavuje 43,4 percenta populácie KĽDR.

New York 7. marca (TASR) - Takmer 11 miliónov Severokórejčanov potrebuje humanitárnu pomoc na naplnenie svojich základných výživových a zdravotných potrieb. Oznámila to v stredu v novej správe Organizácia Spojených národov (OSN), ktorú cituje tlačová agentúra DPA.



Chronická potravinová nestálosť zostáva rozsiahlym problémom v celej krajine, kde je podvyživených 10,9 milióna ľudí, čo predstavuje 43,4 percenta populácie Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), uvádza OSN v správe s názvom "Potreby a priority KĽDR v roku 2019".



Organizácia vyzýva na poskytnutie 120 miliónov dolárov na zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci, vyhlásil Tapan Mishra, koordinátor OSN pre Severnú Kóreu. "Ženy, deti, staršie osoby a ľudia s postihnutím sú najohrozenejšími a v rámci tohto plánu sú uprednostňovaní," uviedol Mishra.



Deväťdesiat percent potravinovej pomoci a 92 percent zdravotníckej pomoci bude smerovať deťom mladším ako päť rokov a ženám.



Poľnohospodárska produkcia KĽDR nestíha spĺňať potreby populácie vzhľadom na nedostatok ornej pôdy, zariadení a opakujúce sa prírodné katastrofy.



Severokórejský vyslanec pri OSN vo februári uviedol, že hlavným dôvodom potravinového nedostatku v krajine sú sankcie. Hovorca OSN Stéphane Dujarric priznal, že organizácia čelí problémom pri doručovaní humanitárnej pomoci do KĽDR pre sankcie Bezpečnostnej rady OSN vrátane bankových reštrikcií.



Sankcie uvalené na Pchjongjang zo strany BR OSN sa výrazne sprísnili v roku 2017 s cieľom prinútiť severokórejského vodcu Kim Čong-una rokovať o denuklearizácii.