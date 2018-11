OSN: Islamský štát zanechal v Iraku viac ako 200 masových hrobov

Vyšetrovatelia OSN začali v auguste zbierať dôkazy o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti alebo genocíde, ktoré by iracké súdy využili pri procesoch s obvinenými militantmi z IS.

Bagdad 6. novembra (TASR) - Skupina Islamský štát (IS) zanechala v Iraku viac ako 200 masových hrobov, v ktorých je do 12.000 obetí. Informovala o tom v utorok Organizácia Spojených národov (OSN) s tým, že tieto hroby by mohli predstavovať dôležité dôkazy vojnových zločinov.



V nadchádzajúcich mesiacoch by mohlo dôjsť k odkrytiu ďalších masových hrobov, uviedla Pomocná misia OSN v Iraku (UNAMI) a vyzvala iracké úrady, aby hroby ochránili a vykopali. Zatiaľ zdokumentovali dovedna 202 masových hrobov v častiach západného a severného Iraku, ktoré v rokoch 2014-17 ovládal IS.



"Miesta masových hrobov zdokumentované v našej správe sú dôkazom trýznivých ľudských strát, ťažkého utrpenia a šokujúcej krutosti," vyhlásil predstaviteľ OSN v Iraku Ján Kubiš. Určenie okolností tejto straty ľudských životov bude podľa neho dôležitým krokom k tomu, aby sa rodiny obetí domohli pravdy a spravodlivosti.



Agentúra AFP pripomína, že IS ovládol časti Iraku v roku 2014, popravoval masovo bojovníkov a civilistov a používal aj iné formy represálií, aby udržal tieto územia na severe a západe krajiny pod kontrolou.



Masové hroby môžu "obsahovať rozhodujúci forenzný materiál", ktorý by mohol pomôcť pri odhaľovaní detailov týchto násilností, ako aj pri identifikácii obetí, uviedla OSN.



Vyšetrovatelia OSN začali v auguste zbierať dôkazy o vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti alebo genocíde, ktoré by iracké súdy využili pri procesoch s obvinenými militantmi z IS.



Zo spomínaných 202 masových hrobov iracké úrady vykopali iba 28 a exhumovali 1258 tiel. Takmer polovica z masových hrobov sa nachádza v provincii Ninive, kde IS malo svoje iracké hlavné mesto Mósul a kde džihádisti páchali krutosti voči menšine jezídov. Ostatné masové hroby objavili v severných oblastiach Kirkúku a Saláhaddínu a v západnej provincii Anbár.