OSN: Jedno zo 4 detí žije v krajine, kde je ozbrojený konflikt

New York 10. júla (TASR) - Štvrtina detí na svete - približne 535 miliónov - žije v krajine postihnutej konfliktom alebo katastrofou. V pondelok o tom informovala šéfka Detského fondu OSN (UNICEF) Henrietta Foreová, citovala ju tlačová agentúra AP.



Na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN o deťoch a ozbrojených konfliktoch Foreová uviedla, že v takejto situácii musí žiť jeden zo štyroch mladých ľudí, čo je "takmer mimo chápania človeka".



Spomenula deti a mladých ľudí, ktorých životy ničia ozbrojené konflikty, napríklad v Jemene, Mali či Južnom Sudáne. Spomenula aj mladých ľudí naverbovaných do bojov, zabitých pozemnými mínami alebo pri útoku na ich školu. "Mládež nielenže stráca nádej na vlastnú budúcnosť, ale aj na budúcnosť rodnej krajiny," dodala Foreová.



Švédsko, ktoré tento mesiac predsedá bezpečnostnej rade, zorganizovalo voľne prístupné zasadnutie na tému "Dnešná ochrana detí zabraňuje zajtrajšiemu konfliktu". Zároveň presadilo rezolúciu jednomyseľne prijatú 15 členmi, aby sa posilnila činnosť OSN zameraná na zaistenie starostlivosti a bezpečia mládeže.



"Rozhodne nerobíme dosť pre ochranu našich detí," uviedol švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý stretnutiu predsedal. Zdôraznil tiež, že "dnes trpí ozbrojeným konfliktom 350 miliónov detí".



V rezolúcii sa prvýkrát vyhlasuje, že k deťom naverbovaným do boja alebo uviaznutým v ozbrojenom konflikte treba pristupovať predovšetkým ako k obetiam, zdôraznil Löfven.



Rezolúcia vyzýva všetky krajiny, "aby uvažovali o nejustičných opatreniach ako náhrade za trestné stíhanie a zadržiavanie, ktoré sa budú zameriavať na rehabilitáciu a opätovné začlenenie do spoločnosti tých detí, ktoré predtým patrili do ozbrojených síl či ozbrojených skupín".



Švédsky premiér vysvetlil, že rezolúcia prvýkrát upozorňuje, že potreby a zraniteľnosť sú iné u dievčat a iné u chlapcov. Dokument takisto zdôrazňuje, je základom je zabezpečiť všetkým mladým ľuďom prístup k vzdelaniu a starostlivosti o fyzické aj duševné zdravie.



Rezolúcia tiež stanovuje spôsob, ako znovu začleniť deti z ozbrojených skupín či ozbrojených síl do spoločnosti, takže deti "sú vnímané ako súčasť riešenia, nie ako súčasť problému", dodal Löfven.



Veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová vyhlásila pred bezpečnostnou radou, že "vyše 60 percent ľudí žijúcich v krajinách postihnutých konfliktom sú mladí ľudia vo veku do 25 rokov". V krajinách ako Afganistan existuje celá generácia, ktorá nikdy nežila v mieri, upozornila Haleyová.



Osobitná zástupkyňa OSN pre deti a ozbrojené konflikty Virginia Gambová povedala, že bola "hlboko šokovaná" údajom nedávno zverejneným OSN, že v roku 2017 bolo zaznamenaných 21.000 prípadov porušovania práv detí, čo je výrazný nárast oproti roku 2016.



"Väčšinu týchto opovrhnutiahodných činov spáchali ozbrojené skupiny, hoci veľkú rolu zohrali aj vládne sily a neznáme ozbrojené živly. Každý jeden takýto čin viedol k neopísateľnému utrpeniu detí, rodín a celých spoločenstiev," dodala Gambová.



Podľa Gambovej stupeň a krutosť najnovšieho násilia si vyžadujú jednotné konanie, ktoré "zmení chod dejín" a "preruší kruh násilia" proti deťom.