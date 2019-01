OSN: Kmeňové boje si v Kongu vyžiadali v decembri najmenej 890 životov

Násilnosti prebiehali 16.-18. decembra a vypukli zrejme po tom, ako sa členovia kmeňa Banunu pokúsili pochovať jedného zo svojich vodcov na území, na ktoré si nárokuje kmeň Batende.

Ženeva 17. januára (TASR) - Prinajmenšom 890 ľudí bolo zabitých počas troch dní etnických bojov, ktoré prebiehali v uplynulom decembri v štyroch dedinách na západe Konžskej demokratickej republiky (KDR). Odvolávajúc sa na "dôveryhodné zdroje" o tom v stredu informovala Organizácia Spojených národov.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová uviedla, že zodpovední by mali byť predvedení pred spravodlivosť za toto "šokujúce násilie", ktoré vypuklo v provincii Mai-Ndombe medzi dvoma tamojšími kmeňmi - Banunu a Batende. Jej úrad vo veci povedie vyšetrovanie spoločne s miestnymi orgánmi, priblížila agentúra AP.



Násilnosti prebiehali 16.-18. decembra a vypukli zrejme po tom, ako sa členovia kmeňa Banunu pokúsili pochovať jedného zo svojich vodcov na území, na ktoré si nárokuje kmeň Batende. Tieto boje podľa OSN nijako nesúviseli s nedávnymi prezidentskými voľbami v KDR, no podnietilo ich oživenie dávnych sporov medzi zmienenými kmeňmi. Prezidentské voľby sa v KDR konali 30. decembra.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric v stredu v New Yorku uviedol, že podľa zmienených zdrojov bolo pri bojoch zranených prinajmenšom 82 ďalších osôb. OSN zároveň podľa agentúry AFP informovala, že vyplienených alebo vypálených bolo približne 465 domov vrátane dvoch základných škôl, zdravotného strediska, trhu či kancelárie nezávislej volebnej komisie.



Pre násilnosti ušlo prechodom cez rieku Kongo do susednej Konžskej republiky podľa údajov Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) okolo 16.000 ľudí.