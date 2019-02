OSN: Líbyjskí rivali sa zhodli na nutnosti usporiadať voľby

Moc v Líbyi je rozdelená medzi súperiace administratívy a veľké množstvo milícií od roku 2011, keď došlo s podporou Severoatlantickej aliancie k zvrhnutiu a vražde diktátora Muammara Kaddáfího.

Tripolis 28. februára (TASR) - Predseda medzinárodne uznanej líbyjskej vlády a armádny vodca, ktorý podporuje konkurenčnú administratívu na východe krajiny, sa stretli a dohodli na usporiadaní volieb. Oznámila to vo štvrtok Organizácia Spojených národov (OSN), ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Líder vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž sa stretol s Chalífom Haftarom v stredu v hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí, kde sa zhodli "na potrebe ukončiť prechodnú fázu prostredníctvom všeobecných volieb, na spôsoboch zachovania stability Líbye, ako aj na zjednotení jej inštitúcií", uviedla misia OSN v Líbyi (UNSMIL).



Moc v Líbyi je rozdelená medzi súperiace administratívy a veľké množstvo milícií od roku 2011, keď došlo s podporou Severoatlantickej aliancie k zvrhnutiu a vražde diktátora Muammara Kaddáfího.



Hlavnou administratívou je Sarrádžova vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise a východolíbyjská administratíva podporovaná Haftarovou samozvanou líbyjskou národnou armádou.



Lídri sa vlani v máji zaviazali v dohode sprostredkovanej Francúzskom, že koncom daného roka vypíšu celoštátne voľby. Nestabilita, územné spory a rozdielnosti v tejto na ropu bohatej krajine však spôsobili odklad plánov.



Bilaterálne rozhovory, ktoré sa uskutočnili v novembri v Taliansku, odhalili hlboké rozpory aj medzi kľúčovými mocnosťami vystupujúcimi v úlohe sprostredkovateľov dialógu. Haftar hlavnú konferenciu dokonca ignoroval a zorganizoval samostatné rozhovory s medzinárodnými lídrami.



Africká únia (AÚ) vyzvala, aby sa v júli konala globálna konferencia s cieľom vyriešiť konflikt v Líbyi a dosiahnuť, aby sa v tejto krajine v októbri uskutočnili parlamentné a prezidentské voľby. Hlavy štátov zastúpených v AÚ to uviedli vo vyhlásení, ktoré zverejnili na nedávnom summite v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.



Komisiu AÚ zároveň lídri zastúpení na summite vyzvali, aby "v spolupráci s OSN a líbyjskou vládou prijala všetky opatrenia potrebné na vypísanie prezidentských a parlamentných volieb v októbri 2019".



V dôsledku chaosu sa z tejto severoafrickej krajiny stal hlavný tranzitný bod pre migrantov snažiacich sa dostať do Európy. Situácia tiež napomáha džihádistickým skupinám, ktoré v ostatných rokoch spáchali v Líbyi mnoho útokov.