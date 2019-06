OSN: Mučenie pretrváva vo všetkých oblastiach sveta

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) na základe rozhodnutia z 12. decembra 1997 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 1998.

New York/Kodaň 25. júna (TASR) - Mučenie sa používa na zlomenie osobnosti obete a predstavuje popretie dôstojnosti ľudskej bytosti. Napriek absolútnemu zákazu mučenia v zmysle medzinárodného práva pretrváva používanie mučenia vo všetkých oblastiach sveta. OSN vždy odsudzovala mučenie ako jeden z "najodpornejších" činov vykonávanom človekom na inom človeku. OSN to uviedla pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia, ktorý pripadá na 26. júna.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) na odporúčanie Hospodárskej a sociálnej rady a na základe rozhodnutia z 12. decembra 1997 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň na podporu obetí mučenia. Prvýkrát sa tento deň pripomínal v roku 1998.



Každý rok dáva 26. jún verejnosti príležitosť zjednotiť sa v názore, že mučenie je hrubé porušovanie ľudských práv, uviedla nielen OSN, ale aj Medzinárodná rada na rehabilitáciu obetí mučenia (IRCT).



VZ OSN stanovilo Medzinárodný deň OSN na podporu obetí mučenia v rezolúcii č. 52/149 s tým, aby sa úplne odstránilo mučenie a zaistilo účinné uplatňovanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.



Tento dohovor z decembra 1984 vstúpil do platnosti 26. júna 1987. Zaväzuje štáty, aby vyšetrovali prípady mučenia, skúmali fakty o mučení a súdili a trestali tých, ktorí sa takým spôsobom previnili. Zároveň majú štáty zaistiť obetiam mučenia kompenzáciu, teda vykonať všetky nevyhnutné opatrenia v boji proti beztrestnosti trýzniteľov.



Podľa OSN je 26. jún dňom, keď si treba uvedomiť, že mučenie predstavuje zásah a narušenie nedotknuteľného práva človeka - práva na dôstojnosť. V tento deň sa má spoločnosť zmobilizovať a bojovať proti beztrestnosti tých, ktorí iných mučia a týrajú alebo sa hrubo správajú voči iným ľudským bytostiam.



Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu podpísal v New Yorku 8. septembra 1986 aj predstaviteľ vtedajšej ČSSR.



Dňa 28. mája 1993 sa s platnosťou od 1. januára 1993 zoficializovalo nástupníctvo Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník OSN a ku dňu rozdelenia Československa nadobudli platnosť pre Slovensko.



Medzinárodná rada na rehabilitáciu obetí (IRCT) presadzuje víziu sveta bez mučenia. Táto nezávislá medzinárodná organizácia, založená v roku 1985, spolupracuje so strediskami na rehabilitáciu obetí mučenia v rôznych štátoch sveta.