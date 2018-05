OSN nahlásili 54 nových prípadov zneužívania a vykorisťovania

Medzi 66 obeťami má byť 13 dievčat do 18 rokov a 16 osôb, ktorých vek nebol konkretizovaný.

New York 2. mája (TASR) - V prvých troch mesiacoch tohto roka bolo Organizácii Spojených národov (OSN) oznámených 54 nových prípadov sexuálneho zneužívania a vykorisťovania, ktoré majú mať na svedomí jej zamestnanci. Medzi 66 obeťami má byť 13 dievčat do 18 rokov a 16 osôb, ktorých vek nebol konkretizovaný, uviedol podľa agentúry DPA v utorok hovorca OSN.



Prípady nahlásené medzi 1. januárom a 31. marcom sa týkajú zamestnancov OSN, ktorí mali zneužívať alebo vykorisťovať príjemcov pomoci OSN. Štrnásť prípadov majú na svedomí tzv. modré prilby, 18 sa týka civilných zamestnancov OSN.



Generálny tajomník OSN António Guterres pri nástupe do funkcie začiatkom roka 2017 povedal, že chce odstrániť sexuálne zneužívanie v rámci OSN. Takéto prípady sa opakovane vyskytujú od roku 2014; najviac sa ich týka vojakov pôsobiacich v misiách OSN, najmä v Stredoafrickej republike.



Guterres vymenoval vlani v auguste Austrálčanku Jane Connorsovú za prvú právničku OSN pre obete zneužívania. Zavedený bol tiež nový kontrolný systém, ktorý by mal pomôcť identifikovať páchateľov a zabrániť ich opätovnému zamestnaniu v OSN.