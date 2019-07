OSN: Nálet na centrum pre migrantov by mohol byť vojnovým zločinom

Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.

Tripolis 3. júla (TASR) - Zabitie najmenej 40 migrantov pri nálete na zadržiavacie centrum v Líbyi by mohlo byť vojnovým zločinom, oznámila v stredu Organizácia Spojených národov.



"Tento útok by nepochybne mohol predstavovať vojnový zločin, keďže pri ňom náhle zahynuli nevinní ľudia, ktorých zúfalé podmienky dohnali do tohto úkrytu," uviedol vo vyhlásení osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé, ktorého citovala agentúra AFP.



Aj Európska únia v stredu odsúdila tento "hrozný" nálet a žiadala vyšetrovanie zo strany OSN. "Európska únia sa pridáva k výzve, aby OSN okamžite vyšetrila, kto tento hrozný útok vykonal. Vinníci by mali byť bratí na zodpovednosť," píše sa vo vyhlásení šéfky zahraničnej politiky EÚ Federicy Mogheriniovej, eurokomisára pre rozšírenie Johannesa Hahna a eurokomisára pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa.



Francúzsko vyzvalo znepriatelené líbyjské strany, aby prestali bojovať a obnovili rokovania. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na urýchlený návrat k rozhovorom, ktoré podporuje OSN.



Aj Africká únia (AÚ) odsúdila stredajší nálet na zadržiavacie centrum pre migrantov na predmestí líbyjského hlavného mesta Tripolis, ktorý si podľa misie OSN v Líbyi vyžiadal najmenej 44 obetí a ďalších viac ako 130 zranených.



Líbyjská vláda z náletu na zadržiavacie centrum, v ktorom žilo 120 migrantov, obvinila Líbyjskú národnú armádu (LNA) vedenú poľným maršalom Chalífom Haftarom. Ten má pod kontrolou rozsiahle časti východu a juhu krajiny a začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis.



Líbya sa zmieta v chaose od pádu dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Chalífa Haftar bojuje proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty, ktorú vedie Fájiz Sarrádž.



Nová eskalácia konfliktu vyvolala obavy, že mierový proces v Líbyi, podporovaný OSN, by mohol úplne zlyhať. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie od vypuknutia bojov o Tripolis - od 4. apríla - prišlo o život viac ako 750 ľudí a ďalších asi 4400 ich bolo zranených.