OSN: Nedostatkom potravín trpí v africkom Saheli šesť miliónov ľudí

New York 13. júna (TASR) - Takmer šesť miliónov ľudí zápasí s nedostatkom potravín v africkom regióne Sahel, kde vážna podvýživa ohrozuje životy 1,6 milióna detí. Upozornil na to v utorok riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock, ktorého vyhlásenie priniesla agentúra AP.



Uvedené počty sú podľa neho najvyššie od potravinovej krízy z roku 2012, pričom "najkritickejšie mesiace ešte len prídu".



V posledných mesiacoch došlo k rýchlemu zhoršeniu situácie v Burkine Faso, Čade, Mali, Mauritánii, Nigeri či Senegale, čo odhalilo "naliehavú potrebu väčšej podpory od darcov". Príspevky požadované OSN sú zatiaľ pokryté iba na 26 percent, stále je však možné "odvrátiť to najhoršie".



Lowcock uviedol, že na začiatku terajšej krízy boli obmedzené a nepravidelné dažďové zrážky v roku 2017, ktoré sa prejavili "nedostatkom vody, plodín a pastvín i stratami na dobytku".