OSN: Nemecko a Katar chcú zorganizovať vnútroafganského dialógu

New York 20. júna (TASR) - Osobitný splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Afganistan Tadamiči Jamamoto v stredu oznámil, že Nemecko a Katar pracujú na zorganizovaní "vnútroafganského dialógu" v snahe začať rozhovory medzi oficiálnou vládou v Kábule a radikálnym hnutím Taliban. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AFP.



"Priame rokovanie medzi Spojenými štátmi a Talibanom pokračuje so širokou medzinárodnou podporou," povedal Jamamoto na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN) v New Yorku.



Povedal, že okrem tohto úsilia sa "Afganistan a niektorí z jeho medzinárodných partnerov, a to najmä Nemecko a Katar, pripravujú na vnútroafganský dialóg", ale podrobnosti ani časový plán neuviedol.



"Každé úsilie musí byť zamerané na jeden spoločný cieľ: začať oficiálne rokovania medzi afganskou vládou a Talibanom a dosiahnuť mierovú dohodu," dodal Jamamoto.



Nemecko-katarskej iniciatíve vyjadrili podporu Spojené štáty a ďalšie krajiny vrátane Francúzska.



Taliban po 18 rokoch konfliktu vedie rokovania s osobitným vyslancom Spojených štátov pre mierový proces Zalmayom Khalilzadom. Ich cieľom je dosiahnuť určitú mierovú dohodu. Rokovania sa však zadrhávajú na základnej otázke, čiže termíne odchodu amerických síl z Afganistanu. Taliban odmieta rokovať priamo s afganskou vládou, ktorú označuje za "bábkový režim".