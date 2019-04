OSN: Nové islamské zákony v Bruneji sú jasným porušením ľudských práv

Nová legislatíva umožňuje okrem iného aj také tresty, ako sú ukameňovanie za mimomanželský sex alebo homosexuálny pohlavný styk dvoch mužov.

New York 3. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres kritizoval nový trestný zákonník založený na islamskom práve šaría, ktorý v stredu vstúpil do platnosti v sultanáte Brunej. Píše o tom agentúra AFP.



Nová legislatíva umožňuje okrem iného aj také tresty, ako sú ukameňovanie za mimomanželský sex alebo homosexuálny pohlavný styk dvoch mužov, prípadne amputáciu končatiny za krádež.



Guterres podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica "verí, že ľudské práva by mali byť dodržiavané bez akejkoľvek diskriminácie vo vzťahu ku každej osobe - kdekoľvek sa nachádza". Prijatá legislatíva je pritom podľa jeho názoru "v jasnom rozpore s týmito princípmi".



Nový trestný zákonník vstúpil do platnosti v stredu navzdory vlne kritiky zo strany politikov, celebrít a ľudskoprávnych aktivistov.



K islamu sa hlási minimálne 65 percent zo 420.000 obyvateľov Bruneja. Sultán Hassanal Bolkiah, ktorý je už od roku 1967 panovníkom tohto na ropu bohatého štátu na ostrove Borneo v juhovýchodnej Ázii, vládne ako konzervatívny absolutistický monarcha. Islamské trestné právo šaría zaviedol v sultanáte v roku 2014.