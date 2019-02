OSN odobrila cestu severokórejskej delegácie na summit do Vietnamu

Trump a Kim Čong-un sa po druhý raz stretnú 27. a 28. februára vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj.

New York 21. februára (TASR) - Výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorý monitoruje dodržiavanie sankcií voči KĽDR, súhlasil v stredu budúcotýždňovou cestou severokórejskej delegácie vedenej Kim Čong-unom na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Vietname. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na nemenované diplomatické zdroje z OSN.



O výnimku z režimu sankcií pre celú severokórejskú delegáciu požiadala BR OSN vietnamská vláda. Proti žiadosti podľa zdrojov AP nenamietala nijaká z 15 členských krajín.



Výnimka sa vzťahuje na všetkých členov delegácie KĽDR, ktorí sú na sankčnom zozname OSN, takže majú zakázané cestovať do zahraničia a boli im zmrazené aktíva. Vďaka výnimke si budú môcť z Vietnamu doniesť luxusný tovar, ktorého dovoz do KĽDR inak zakazujú sankcie OSN.



Rovnakú výnimku udelil sankčný výbor BR OSN severokórejskej delegácii aj pred prvým summitom Kima s Trumpom, ktorý sa uskutočnil vlani v júni v Singapure. Výbor o nich rozhoduje jednotlivo, pričom ich udeľuje z dôvodov, ktoré sú v súlade s príslušnými rezolúciami. Jedným z nich je mierové vyriešenie denuklearizácie Severnej Kórey.



Trump a Kim Čong-un sa po druhý raz stretnú 27. a 28. februára vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj. Na júnovom historickom summite v Singapure severokórejský vodca prisľúbil denuklearizáciu Kórejského polostrova; k hmatateľnému pokroku v tomto smere však nedošlo.



Trump v utorok povedal, že si želá, aby sa Severná Kórea v konečnom dôsledku vzdala svojho programu vývoja jadrových zbraní. Zároveň však dodal, že s denuklearizáciou sa KĽDR netreba ponáhľať, keďže vzťahy medzi Washingtonom a Pchjongjangom sú dobré. Uviedol tiež, že summit v Hanoji bude "veľmi vzrušujúci", no zatiaľ nespresnil, s akými očakávaniami naň pôjde.