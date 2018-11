OSN opäť vyzvala USA na zrušenie embarga uvaleného na Kubu v roku 1962

Návrh príslušného textu, ktorý predložila zainteresovaná karibská krajina, podporilo 189 zo 193 členských štátov.

New York 1. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov schválilo vo štvrtok veľkou väčšinou hlasov v New Yorku rezolúciu, v ktorej vyzýva Spojené štáty, aby ukončili hospodárske, obchodné a finančné embargo uvalené na Kubu v roku 1962.



Návrh príslušného textu, ktorý predložila zainteresovaná karibská krajina, podporilo 189 zo 193 členských štátov. Proti hlasovali iba USA a Izrael. Moldavsko a Ukrajina sa do hlasovania nezapojili, žiadna z členských krajín sa pri hlasovaní nezdržala.



Informovali o tom svetové tlačové agentúry.



Spojené štáty chceli do návrhu presadiť dodatok, kritizujúci ostrovnú krajinu za situáciu v oblasti ľudských práv a základných občianskych slobôd. Valné zhromaždenie svetovej organizácie však americký návrh zamietlo zdôvodňujúc to konštatovaním, že tieto otázky nemajú miesto v rezolúcii odsudzujúcej embargo.



Na pôde OSN sa o zrušení embarga uvaleného na Kubu hlasuje každoročne od roku 1992, pričom Valné zhromaždenie doteraz vždy schválilo rezolúciu vyzývajúcu na jeho ukončenie a zrušenie.