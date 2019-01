OSN potvrdila, že Brazília odstupuje od sporného migračného paktu

Zastúpenie Brazílie pri OSN zaslalo ešte v utorok príslušný list kancelárii generálneho tajomníka organizácie Antónia Guterresa.

New York 11. januára (TASR) - Brazília informovala Organizáciu Spojených národov (OSN) o zámere odstúpiť od kontroverzného globálneho migračného paktu, odsúhlaseného predstaviteľmi krajín na decembrovej konferencii o migrácii v Maroku. Pre tlačovú agentúru DPA to uviedol vo štvrtok v New Yorku hovorca OSN Stéphane Dujarric.



Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro, bývalý armádny kapitán zaraďovaný ku krajnej pravici, po nástupe do funkcie 1. januára avizoval, že pod jeho vedením Brazília odstúpi od migračného paktu OSN, rovnako ako aj od parížskej klimatickej dohody. Migračná politika musí byť podľa neho definovaná na národnej úrovni.



Zastúpenie Brazílie pri OSN zaslalo ešte v utorok príslušný list kancelárii generálneho tajomníka organizácie Antónia Guterresa.



Právne nezáväzný Globálny rámec OSN pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu (GCM) podpísali v decembri predstavitelia vyše 150 krajín vrátane Brazílie, na ktorej čele stál vtedy Bolsonarov predchodca Michel Temer. Viacero krajín vrátane Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Austrálie či Spojených štátov predtým oznámilo, že sa k tejto iniciatíve nepripoja.