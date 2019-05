OSN: Povstalci sa z prístavov na západe Jemenu sťahujú podľa plánu

Na odsun povstalcov, ktorý sa začal v sobotu predpoludním a potrvá do utorka, dohliada misia OSN, ktorá monitoruje prímerie v Hudajde. Misiu vedie generál vo výslužbe Michaela Lollesgaarda.

Hudajda 12. mája (TASR) - Odsun jemenských šiitských povstalcov z dôležitých prístavov na pobreží Červeného mora pokračuje v súlade s plánom. Oznámila to v nedeľu misia Organizácie Spojených národov (OSN), ktorá odsun povstaleckých síl z troch prístavov na západe Jemenu - Hudajda, Salíf a Ras Ísá - monitoruje.



"Tímy OSN monitorovali všetky tri prístavy súčasne, keď vojenské sily opustili prístavy a zodpovednosť za bezpečnosť prevzala pobrežná stráž," uviedla monitorovacia misia OSN vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Iránom podporovaní šiitskí povstalci, húsíovia, odovzdávajú od soboty kontrolu nad troma prístavmi v okolí mesta Hudajda do rúk príslušníkom medzinárodne uznávanej vlády.



Proces v súlade s dohodnutým plánom potvrdilo okrem misie OSN pre zahraničné médiá viacero zdrojov. Jemenská vláda, podporovaná Saudskou Arábiou, však uviedla, že ide podvod.



"Proces odovzdávania prebieha a bude pokračovať štyri dni," povedal pre DPA nemenovaný zástupca mestskej rady.



Na odsun povstalcov, ktorý sa začal v sobotu predpoludním a potrvá do utorka, dohliada misia OSN, ktorá monitoruje prímerie v Hudajde. Misiu vedie generál vo výslužbe Michaela Lollesgaarda, podľa ktorého je odsun povstalcov "prvým praktickým krokom v teréne" od dohodnutia prímeria.



Na prímerí v Hudajde sa dohodli zástupcovia znepriatelených strán počas mierových rokovaní, ktoré sa pod záštitou OSN konali koncom minulého roka vo Švédsku. Hudajda ležiaca v západnej časti Jemenu je strategicky dôležitá, pretože cez tamojší prístav prúdi do krajiny približne 80 percent dovezeného tovaru.



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci dobyli hlavné mesto Saná. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Jemenský konflikt medzičasom prerástol do jednej z najhorších humanitárnych katastrof súčasnosti. Podľa OSN je väčšina obyvateľstva v Jemene odkázaná na humanitárnu pomoc a približne desať miliónov ľudí je iba "krok od hladomoru".