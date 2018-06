OSN: Pri líbyjskom pobreží za dva dni zahynulo vyše 200 migrantov

V Líbyi sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) nachádza približne 700.000 až milión migrantov.

New York 22. júna (TASR) - Vyše 200 migrantov prišlo v priebehu dvoch dní o život pri pokuse dostať sa z Líbye cez Stredozemné more do Európy. Vyplýva to zo správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), o ktorej v piatok informovala spravodajská televízia CNN.



"Tieto tragické úmrtia nám pripomínajú, že vojny a chudoba stále nútia ľudí, aby podnikali zúfalé cesty, ktoré ich stoja celoživotné úspory, dôstojnosť a nakoniec aj životy," upozornil šéf UNHCR Filippo Grandi.



V utorok pri stroskotaní dreveného plavidla, na ktorom sa prepravovalo 100 migrantov, zahynulo 95 ľudí. Loď našli neďaleko líbyjského hlavného mesta Tripolis. V ten istý deň sa pri líbyjskom pobreží potopilo plavidlo so 130 pasažiermi na palube. Nešťastie si vyžiadalo ďalších 70 obetí.



V prvom prípade päť preživších líbyjské úrady previezli do nemocnice. V druhom prípade boli 60 zachránení odvezení späť do Líbye, avšak podľa správy UNHCR nie je zrejmé, či im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť.



V stredu našla líbyjská pobrežná stráž neďaleko mesta Garabulli, ktoré sa nachádza približne 64 kilometrov východne od Tripolisu, ďalších 50 utopených migrantov.



Takéto úmrtia nie sú podľa OSN nezvyčajné. V správe UNHCR sa uvádza, že vo februári pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo 90 migrantov a podľa líbyjských námorných síl v apríli prišlo o život 11 ďalších.



V Líbyi sa podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) nachádza približne 700.000 až milión migrantov. Táto krajina má pritom 6,2 milióna obyvateľov.