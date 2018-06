OSN pri príležitosti boja proti dezertifikácii zdôraznila hodnotu zeme

Oslavy tohto dňa na medzinárodnej úrovni sa uskutočnia v Ekvádore.

New York/Bonn 17. júna (TASR) - Zem má svoju hodnotu. Investujte do nej! Toto motto Svetového dňa boja proti rozširovaniu púští a sucha, ktorý pripadá na 17. júna, znamená, že zem je hmatateľné aktívum a jeho merateľná hodnota je viac ako peniaze. Oslavy tohto dňa na medzinárodnej úrovni sa uskutočnia v Ekvádore.



Organizácia Spojených národov (OSN) definuje dezertifikáciu ako zhoršenie kvality vyprahnutej, polosuchej a polovlhkej pôdy. Dezertifikáciu zapríčiňuje v prvom rade činnosť človeka a klimatické zmeny.



Ako vysvetlila OSN, k dezertifikácii dochádza v dôsledku vysokej citlivosti ekosystémov v suchých oblastiach na intenzívne a nevhodné využívanie pôdy. Chudoba, politická nestabilita, odlesňovanie, intenzívne pasenie a nevhodné zavlažovanie narúšajú produktivitu pôdy. Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha sa slávi každý rok s tým, aby verejnosť venovala pozornosť tejto problematike. OSN v spojitosti s tohtoročným mottom Svetového dňa boja proti rozširovaniu púští a sucha uviedla, že každý človek svojím rozhodnutím determinuje budúce scenáre trvalo udržateľného rozvoja. Tento svetový deň má viesť ľudí, aby investovali do budúcnosti formou trvalo udržateľného spôsobu práce s pôdou v zmysle sloganu: Zem má svoju hodnotu, investujte do nej.



Dohovor OSN o boji proti rozširovaniu púští (UNCCD) sa považuje za jediný univerzálny a na medzinárodnej úrovni uznávaný nástroj, ktorý spravuje problematiku zhoršovania pôdy a jej postupnú premenu na púšť v oblastiach veľkého sucha.



Na Konferencii OSN o vzniku púští bol v roku 1977 schválený Akčný plán boja proti šíreniu púští. Napriek tejto iniciatíve i ďalším aktivitám Program OSN pre životné prostredie v roku 1991 konštatoval, že pôda v suchých, polosuchých a čiastočne zavlažených oblastiach sa zhoršila, aj keď sa objavilo niekoľko "sporadických úspešných výsledkov".



Na Konferencii OSN o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji v roku 1992 v Riu de Janeiro účastníci vyzvali Valné zhromaždenie (VZ) OSN, aby vytvorilo medzivládny rokovací výbor, ktorého úlohou bolo do júna 1994 vypracovať Dohovor o boji proti rozširovaniu púští v štátoch najviac postihnutých dlhodobým veľkým suchom a púštnou aktivitou - najmä v Afrike.



VZ OSN v tom duchu schválilo v decembri 1992 rezolúciu, v roku 1994 vyhlásilo 17. jún za Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha.



Dohovor schválili 17. júna 1994 v Paríži. Do platnosti vstúpil 26. decembra 1996, 90 dní po tom, ako ho ratifikovalo 50 štátov. Slovensko Dohovor ratifikovalo 7. januára 2002. Stály sekretariát Dohovoru má od januára 1999 sídlo v nemeckom meste Bonn.