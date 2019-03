OSN prišla pri havárii lietadla v Etiópii o 21 pracovníkov

Hoci bola smrť pracovníkov v Etiópii pre OSN zdrvujúca, nebol to najväčší počet obetí katastrofy v kruhoch OSN.

Washington 12. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov patrila medzi tie kolektívy, ktoré pri nedeľnom zrútení lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines na vidieku Etiópie dostali vážny úder - zo 157 obetí bolo 21 zamestnancov OSN. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Ľudia, ktorí pracujú pre OSN a jej početné agentúry, pochádzajú z celého sveta, ale vedia, do čoho idú - poznajú situáciu "v teréne". Rozdávajú potraviny a vodu, učia farmárske metódy, poskytujú lieky a zdravotnú starostlivosť, obhajujú práva ľudí odsunutých na okraj spoločnosti. Sú svedkami utrpenia, chorôb, dokonca umierania.



Hoci bola smrť pracovníkov v Etiópii pre OSN zdrvujúca, nebol to najväčší počet obetí katastrofy v kruhoch OSN. V roku 2010 ničivé zemetrasenie na Haiti zrovnalo so zemou hotel, kde bolo ubytovaných mnoho predstaviteľov OSN a zahynulo ich tam 102. Dvadsaťtri zamestnancov prišlo o život, keď povstalci v roku 2003, krátko po invázii Spojených štátov do Iraku a po zvrhnutí Saddáma Husajna, zbombardovali kancelárie OSN v Bagdade. Medzi mŕtvymi sa nachádzal aj šéf misie, ostrieľaný diplomat Sergio Vieira de Mello.



Stovky príslušníkov mierových síl OSN zahynuli v konfliktoch po celom svete.



Let z etiópskej Addis Abeby do Nairobi v Keni bol však bežnou situáciou, zdanlivo nebol dôvod na strach. Touto trasou cestovali pracovníci OSN často - organizácia má sídlo pre Afriku práve v Nairobi, takže let nazývali aj "kyvadlová doprava OSN".



Generálny tajomník OSN António Guterres držal v pondelok v sídle v New Yorku minútu ticha a nariadil spustenie vlajok na pol žrde v mnohých úradoch a zariadeniach OSN po celom svete.



"Globálna tragédia zasadila úder našim kruhom a Organizácia Spojených národov žiali spoločne," uviedol Guterres. Zároveň vyjadril "najhlbšiu sústrasť" príbuzným a blízkym všetkých ľudí, čo zahynuli. "Uctime si pamiatku našich kolegov tým, že budeme ich postoj k službe udržiavať nažive," dodal.



Medzi mŕtvymi pracovníkmi OSN sú dve Talianky-dvadsiatničky, Virginia Chimentiová a Maria Pilar Buzzettiová, ktoré pracovali pre Svetový potravinový program (WFP) so sídlom v Ríme. Victor Tsanh, ktorý pochádzal z Hongkongu a špecializoval sa na rodové záležitosti, odišiel z WFP a mal sa pripojiť k Environmentálnemu programu OSN (UNEP).



"Spomínajme v našom žiali na každého z týchto kolegov z WFP, ktorí boli ochotní cestovať a pracovať ďaleko od domova a svojich blízkych, aby pomohli zlepšiť náš svet. To bolo ich poslaním," vyhlásil riaditeľ WFP David Beasley.



Mnoho cestujúcich letelo do kenského Nairobi na dôležité zasadnutie Environmentálneho zhromaždenia OSN.



Medzi obeťami boli aj pracovníci ďalších humanitárnych agentúr, vrátane Catholic Relief Services (CRS) a Save the Children, ako uviedli ich predstavitelia.



"Pracovníci OSN čelia neuveriteľným nebezpečenstvám, keď pomáhajú ľuďom po celom svete," povedal v interview Peter Yeo, viceprezident Nadácie OSN, ktorá pracuje na zlepšení vzťahov medzi OSN a Washingtonom. "Toto nám pripomína, čomu sú vystavení pracovníci OSN, keď tak veľa cestujú do vysoko rizikových oblastí," pokračoval.



"Taká strata talentov!" smútil Yeo. "Tragická strata pre rodiny, pre ľudí, ktorým slúžili, a pre inštitúcie," dodal.



Medzi obeťami havárie lietadla v Etiópii bola aj slovenská charitatívna pracovníčka a projektová manažérka akcie Dobrá novina Danica Olexová, projektu eRko - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Dobrá novina je kolednícka akcia, počas ktorej slovenské a rakúske deti pred Vianocami zbierajú peniaze na projekty v Afrike a Olexová ich mala rozbehnúť v Keni.