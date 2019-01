OSN: Rusko a Čína vyzvali na nezasahovanie do volebného sporu v KDR

Viaceré západné štáty, ako aj pozorovatelia spochybnili oficiálne výsledky konžských prezidentských volieb z 30. decembra, podľa ktorých zvíťazil opozičný kandidát Félix Tshisekedi.

New York/Kinshasa 12. januára (TASR) - Rusko a Čína vyzvali v piatok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) ostatné svetové mocnosti, aby sa nevmiešavali do sporu okolo výsledkov prezidentských volieb v Konžskej demokratickej republike (KDR). Výkonný orgán svetovej organizácie by sa mal podľa nich zaujímať o stabilitu tejto africkej krajiny v čase, keď sa očakáva, že prvýkrát od získania nezávislosti od Belgicka v roku 1960 v nej dôjde k pokojnému odovzdaniu moci novému vedeniu, informovala tlačová agentúra AFP.



Viaceré západné štáty, ako aj pozorovatelia spochybnili oficiálne výsledky konžských prezidentských volieb z 30. decembra, podľa ktorých zvíťazil opozičný kandidát Félix Tshisekedi. Ďalší opozičný politik Martin Fayulu, ktorý sa oficiálne umiestnil ako druhý v poradí, hovorí o zmanipulovaní volieb a zverejnené čísla chce napadnúť na ústavnom súde. Objavujú sa pritom podozrenia, že dosluhujúci prezident Joseph Kabila uzavrel tajnú dohodu s Tshisekedim po tom, ako ním preferovaný kandidát skončil až na treťom mieste.



Belgicko, Francúzsko a Spojené štáty vyhlásili, že od volebných orgánov KDR očakávajú podrobnosti ohľadne sčítania hlasov. Konžská vláda pozorovateľov zo Západu na voľby nepozvala.



Zverejnenie údajov z volebných miestností v záujme overenia výsledkov požadoval aj predstaviteľ konžskej katolíckej cirkvi, ktorá počas volieb nasadila najväčšiu pozorovateľskú misiu. Šéf ústrednej volebnej komisie zase vyzval BR OSN na prijatie oznámených výsledkov.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil, že "akékoľvek špekulácie" sú v tejto záležitosti neprijateľné a môžu mať "ďalekosiahle následky pre stabilitu" samotnej KDR, ako aj celého regiónu Veľkých jazier. Čínsky veľvyslanec Ma Čao-sü zase požadoval "úplné rešpektovanie" autority konžskej volebnej komisie.



Násilie sprevádzajúce protesty proti výsledkom prezidentských volieb v KDR si vyžiadalo vo štvrtok životy troch ľudí. Väčšina obyvateľov tejto približne 80-miliónovej krajiny však zostala pokojná i napriek tvrdeniam ďalšieho opozičného vodcu Fayula, že voľby boli zmanipulované, a jeho výzvam na protesty.



Doterajší prezident Kabila vlani oznámil, že po takmer dvoch desaťročiach pri moci odstúpi. Voľby sa konali 30. decembra a výsledky mali zverejniť už 6. januára, ale ich oznámenie odložili. Volebná komisia pripísala pomalé sčítanie rozsiahlym logistickým problémom v krajine.



V KDR, bývalom Zaire, od získania nezávislosti od Belgicka v roku 1960 ešte nedošlo k pokojnému odovzdaniu moci. Krajina bola odvtedy dejiskom viacerých veľkých i menších ozbrojených konfliktov.



Kabila je prezidentom od roku 2001, pričom čelí obvineniam z korupcie a porušovania ľudských a občianskych práv.