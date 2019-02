OSN sa v rozhovoroch o Venezuele nepridá na žiadnu stranu

Vo štvrtok 7. februára sa v Mondevideu v Uruguaji prvýkrát stretne medzinárodná kontaktná skupina zložená z krajín Európskej únie a Latinskej Ameriky.

New York 4. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov sa v nadchádzajúcich rozhovoroch zameraných na riešenie venezuelskej krízy nepridá na stranu nijakej zo zúčastnených skupín. Oznámil to v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. Odmietol tak pozvanie na stretnutie tzv. neutrálnych krajín, ktoré sa má tento týždeň konať v uruguajskej metropole Montevideo, informovala agentúra AFP.



Konferencia medzinárodnej kontaktnej skupiny zloženej z krajín Európskej únie a Latinskej Ameriky sa má prvýkrát konať vo štvrtok 7. februára. Kladie si za cieľ podporu dialógu medzi venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a opozičným lídrom a predsedom venezuelského parlamentu Juanom Guaidóm, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznali už mnohé európske a latinskoamerické krajiny, ako aj USA, Kanada či Izrael. Mexiko a Uruguaj dúfali, že sa na nej zúčastní i Guterres, priblížila AFP.



"Sekretariát OSN sa rozhodol, že nebude súčasťou nijakej z týchto skupín, aby tak dodal dôveru našej nepretržitej ponuke na pomoc (obom) stranám a bol schopný pomôcť im na ich žiadosť s hľadaním politického riešenia," povedal Guterres. Dodal, že krízu vo Venezuele sleduje "s veľkými obavami", pričom diskutoval o rôznych iniciatívach, ktoré predložili zainteresované krajiny.



Guterres sa minulý týždeň stretol s mexickým veľvyslancom pri OSN Juanom Josém Gómezom Camachom, ktorý povedal, že zámerom nadchádzajúcej konferencie kontaktnej skupiny v Montevideu je ponúknuť "všetkým zainteresovaným stranám šancu na dialóg".



Vo štvrtok 7. februára sa v Mondevideu v Uruguaji prvýkrát stretne medzinárodná kontaktná skupina zložená z krajín Európskej únie a Latinskej Ameriky, ktorá si klade za cieľ vyriešiť politickú krízu vo Venezuele. Stretnutie bude na úrovni ministrov.



Stretnú sa na ňom zástupcovia Európskej únie a ôsmich členských krajín (Francúzska, Holandska, Nemecka, Portugalska, Španielska, Švédska, Talianska, Británie) so zástupcami krajín Latinskej Ameriky (Bolívie, Ekvádoru, Kostariky a Uruguaja).



Nicolás Maduro sa 10. januára napriek sporným prezidentským voľbám ujal vlády vo Venezuele na ďalšie šesťročné obdobie. Guaidó sa 23. januára vyhlásil za dočasného prezidenta. Washington ho okamžite uznal a Madura označil za nelegitímnu hlavu štátu. Legitimitu Guaidóa následne uznala tiež Kanada, Izrael i väčšina latinskoamerických krajín. Madura naďalej podporujú krajiny ako Rusko, Čína, Irán, Turecko, Kuba, Mexiko či Bolívia.