OSN: Situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR nezmenili ani summity

New York 24. októbra (TASR) - Summity severokórejského vodcu Kim Čong-una s prezidentmi Južnej Kórey a Spojených štátov nezmenili nič na situácii v oblasti ľudských práv v jeho krajine. Uviedol to v utorok nezávislý vyšetrovateľ OSN Tomás Ojea Quintana.



Quintana na tlačovej konferencii povedal, že je "veľmi znepokojený" tým, že vyhlásenia po stretnutiach Kima s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom nespomínajú ľudské práva v Severnej Kórei.



Poukázal pritom na správy o "systematickom, rozšírenom porušovaní" ľudských práv v tejto krajine a zistenia vyšetrovacej komisie OSN z roku 2014, podľa ktorých došlo v Severnej Kórei k možným zločinom proti ľudskosti, informovala agentúra AP.



Quintana uviedol, že riešenie otázky severokórejského jadrového arzenálu je nesmierne dôležité pre ľudstvo, a dôrazne podporil zmierenie medzi oboma kórejskými štátmi i rozhovory Pchjongjangu s Washingtonom, ktoré znížili napätie a zlepšili vyhliadky na mier.



Osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) však zdôraznil, že porušovanie ľudských práv v tejto krajine nesmie byť ignorované.



Quintana spomenul, že počas svojho predošlého pôsobenia na poste vyšetrovateľa OSN pre Mjanmarsko upozorňoval na "zločiny proti ľudskosti" tamojšej armády počas politickej transformácie v roku 2012, jeho obavy však boli prehliadané. "A teraz vidíme dôsledky," povedal v narážke na zistenia o tvrdom postupe mjanmarskej armády voči moslimskej menšine Rohingov.



Quintana navrhuje, aby nová vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová iniciovala "proces dialógu" s KĽDR. Vyzval tiež Pchjongjang, aby mu umožnil navštíviť krajinu a rozprávať sa s jej lídrami.



Quintana, argentínsky právnik špecializujúci sa na ľudské práva, ktorého do súčasnej funkcie vymenovala Rada OSN pre ľudské práva v Ženeve, predstavil v New Yorku svoje najnovšie zistenia výboru Valného zhromaždenia OSN pre ľudské práva.



Spravodajca podľa vlastných slov v marci severokórejským predstaviteľom v Ženeve navrhol, aby ich vláda začala prepúšťať politických väzňov a vyslala tak signál odhodlania dodržiavať ľudské práva.



"Videli sme v médiách, že vedenie udelilo amnestiu a nejakých väzňov prepustili," povedal Quintana. "Boli to veľmi dôležité správy." Dodal však, že keď sa písomne obrátil na KĽDR so žiadosťou o detaily, nedostal nijakú odpoveď.



V reakcii na otázku novinárov Quintana tiež povedal, že Trumpova vláda ho informovala, že podporuje jeho prácu i rezolúciu VZ OSN odsudzujúcu ľudskoprávnu situáciu v Severnej Kórei.



Severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA v pondelok obvinila "niektoré nečestné sily vrátane Japonska", že sa "veľmi snažia zinscenovať" spolitizovanú rezolúciu o ľudských právach v KĽDR. Každoročnú rezolúciu VZ OSN označila za výsledok "konšpiračného a kriminálneho scenára nepriateľských síl", zameraného na očierňovanie krajiny.



KCNA dodala, že situácia v západných krajinách by nemala byť vnímaná ako "štandard ľudských práv vo svete", keďže na Západe je podľa nej "prebujnená mizantropia a abnormálny spôsob života".