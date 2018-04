OSN: Tím expertov na chemické zbrane preskúma situáciu v Dúmá

Üzümcü členov Výkonnej rady OPCW informoval, že tím expertov nebol vyslaný do Dúmy ani dva dni po svojom príchode do Sýrie.

New York/Haag 16. apríla (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok oznámila, že poskytla expertnej misii Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) "potrebné povolenia" na to, aby vyšetrila podozrenia z chemického útoku v sýrskom meste Dúmá.



"OSN poskytla potrebné povolenia pre to, aby tím OPCW vykonal svoju prácu v Dúme. Nezamietli sme tomuto tímu žiadnu žiadosť o to, aby išiel do Dúmy," povedal hovorca OSN Stéphane Dujarric.



Reagoval na správu, podľa ktorej námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov povedal, že experti OPCW nemôžu vstúpiť na miesto predpokladaného útoku v meste Dúma bez príslušného povolenia sekretariátu OSN pre bezpečnosť, píše agentúra AP.



Zástupca veľvyslanca Ruska pri OSN Dmitrij Poľanskij po otázke na túto správu predtým podľa AP uviedol: "Musíme to preveriť, pretože je veľmi zvláštne, aby sme žiadali o povolenie od bezpečnostného (oddelenia) OSN."



"Nemajú vôbec žiadne prekážky," zdôraznil. "Pomáhame ich prístupu, ako to je len možné."



Generálny riaditeľ OPCW Ahmet Üzümcü medzitým povedal, že sýrski a ruskí predstavitelia sa pri nevpúšťaní inšpektorov jeho medzinárodnej dozornej organizácie na miesto údajného útoku v Sýrii odvolávajú na "nevyriešené bezpečnostné otázky".



Üzümcü členov Výkonnej rady OPCW informoval, že tím expertov nebol vyslaný do Dúmy ani dva dni po svojom príchode do Sýrie. Sýrske úrady podľa neho ponúkajú inšpektorom namiesto toho vypočutie 22 osôb ako svedkov.