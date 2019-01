Úmrtnosť migrantov na trase Líbya-EÚ sa vlani viac ako zdvojnásobila

V stredu to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Ženeva 30. januára (TASR) - Úmrtnosť medzi migrantmi plaviacimi sa cez Stredozemné more z Líbye do Talianska či na Maltu sa vlani viac ako zdvojnásobila, keďže pátracie a záchranné misie námorných síl sa obmedzili. V stredu to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý citovala tlačová agentúra DPA.



V roku 2018 pripadalo jedno úmrtie na 14 migrantov, ktorí podnikli plavbu po tejto centrálnej trase cez Stredozemné more. V roku 2017 pripadalo jedno úmrtie na 38 migrantov.



Od júna, keď sa dostala v Taliansku k moci populistická vláda a začala od svojich brehov odvracať záchranné lode mimovládnych organizácií, migranti zachránení na mori opakovane uviazli na palubách humanitárnych plavidiel, pretože vo vnútri EÚ boli spory o to, kde by sa mohli migranti vylodiť.



"Zachraňovať životy na mori nie je vec voľby, nie je to záležitosť politiky, ale odveká povinnosť," napísal vo vyhlásení šéf UNHCR Filippo Grandi.



Grandi vyzval na "dlhodobé riešenie založené na regionálnej spolupráci, ktorého stredobodom bude ľudský život a dôstojnosť".



Vlani podniklo nebezpečnú plavbu na člne po trasách cez celé Stredozemné more takmer 117.000 migrantov, čo je o 55.700 menej než v roku 2017.



Každý deň prišlo o život na mori osem ľudí, keď sa pokúšali dostať zo severnej Afriky a Blízkeho východu do južnej Európy. Počet úmrtí v celom Stredozemnom mori bol najmenej 2275, uviedol UNHCR.



Kým úmrtnosť na centrálnej trase stúpla, v celom Stredozemnom mori mierne klesla - z jedného mŕtveho pripadajúceho na 55 migrantov sa znížila na jedného mŕtveho spomedzi 51 migrantov.



Hoci počet migrantov prichádzajúcich do Talianska vlani klesol o 80 percent na 23.400, počty v Španielsku sa viac ako zdvojnásobili na 65.400 ľudí.



Grécko zaznamenalo 45-percentné zvýšenie na 50.500 migrantov.