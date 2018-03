Podľa OSN sa situácia v pásme Gazy môže ešte viac zhoršiť

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na nezávislé a transparentné vyšetrenie piatkových potýčok medzi Palestínčanmi a izraelskou armádou v pohraničnej oblasti.

New York 31. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov upozornila, že situácia v pásme Gazy "sa v nadchádzajúcich dňoch môže zhoršiť". Uviedol to zástupca generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Tayé-Brook Zerihoun na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zvolanom kvôli piatkovým protestom Palestínčanov.



Podľa agentúry DPA Zerihoun vyzval Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky vyplývajúce z humanitárneho práva, a zopakoval, že zbrane by sa mali používať až v krajnom prípade. Dodal, že ich terčom by nemali byť civilisti, a obzvlášť nie deti.



Generálny tajomník OSN António Guterres na zasadnutí povedal, že "je hlboko znepokojený" vývojom situácie v pásme Gazy a vyzval na nezávislé a transparentné vyšetrenie piatkových potýčok medzi Palestínčanmi a izraelskou armádou v pohraničnej oblasti medzi Izraelom a pásmom Gazy, ktoré si vyžiadali najmenej 15 mŕtvych a vyše 1400 zranených.



BR OSN po mimoriadnom zasadnutí v súvislosti so situáciou v Gaze nerozhodla o žiadnych konkrétnych krokoch.



Palestínsky vyslanec pri OSN Rijád Mansúr na margo toho uviedol, že je sklamaný, že rada tento "ohavný masaker" neodsúdila.



Izraelský veľvyslanec Danny Danon povedal, že medzinárodné spoločenstvo by nemalo akceptovať toto "dobre organizované a násilné zhromaždenie".